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Dendias yeniden Lavrov’un ‘deniz sınırını 12 mil genişletme hakkı’ ile ilgili sözlerini çarpıttı
Dendias yeniden Lavrov’un ‘deniz sınırını 12 mil genişletme hakkı’ ile ilgili sözlerini çarpıttı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki deniz sınırlarını 12 mil genişletme hakkına sahip olduğu... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T23:34+0300
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dünya
rusya
yunanistan
nikos dendias
sergey lavrov
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, devlet yayıncısı Yunan Radyo Televizyon ve Kurumu’na (ERT) verdiği demeçte “Türkiye’nin arkasında Rusya’nın durduğu yönünde hep bir iddia vardı. Türkiye, Rusya’nın, deniz sınırlarımızı 12 mil genişletmemizi istemediğini, çünkü filosu için Akdeniz’e çıkışı kapattığını haykırıyor. Sergey Lavrov ülkemize gelerek bunu yalanladı” ifadelerini kullandı.Dendias, “Görüşmemizin protokolünde, Rusya’nın Yunanistan’ın deniz sınırlarını 12 mile çıkarmaya karşı olmadığı yazıyor. Sergey Lavrov doğru bir pozisyon aldı, çünkü bu Rusya’nın meselesi değil. Şimdi Türkiye, bizim onu denizden bloke edeceğimizden çekiniyor. Ama gerçekten Türkiye’ye, Yunanistan’ın onu denizden bloke etmek istediği konusunda inanan var mı? Dünyanın en büyük ticari filosu sahibiz ve ticaret yapmak istiyoruz. Denizleri kapatmak istemiyoruz, aksine yolları açmak istiyoruz” dedi.Aslında Lavrov, deniz sınırlarının genişletilmesinin diğer ülkelerin haklarını ihlal etmemesi gerektiğini dile getirmişti. İki bakanın 26 Ekim 2020’de Atina’da yaptıkları ortak basın toplantısının tutanaklarına göre Lavrov, Rusya’nın bu konuda BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde belirtilenin ötesinde bir konum alamayacağını söylemişti.Yunan tarafı, Rus bakanın sözlerini aktarırken sürekli 'basit sağduyu ve coğrafi özellikler' ile ilgili sözleri atlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/yunan-politikaci-atinanin-nato-saldirganligina-dahil-edilmesi-onu-olasi-bir-hedef-haline-getiriyor-1070962632.html
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rusya, yunanistan, nikos dendias, sergey lavrov
rusya, yunanistan, nikos dendias, sergey lavrov

Dendias yeniden Lavrov’un ‘deniz sınırını 12 mil genişletme hakkı’ ile ilgili sözlerini çarpıttı

23:34 16.05.2023
© AP Photo / Darko VojinovicNikos Dendias
Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki deniz sınırlarını 12 mil genişletme hakkına sahip olduğu yönündeki sözlerini çarpıtarak diğer ülkelerin çıkarlarına saygı duyulması gerektiği yönündeki sözlerini unuttu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, devlet yayıncısı Yunan Radyo Televizyon ve Kurumu’na (ERT) verdiği demeçte “Türkiye’nin arkasında Rusya’nın durduğu yönünde hep bir iddia vardı. Türkiye, Rusya’nın, deniz sınırlarımızı 12 mil genişletmemizi istemediğini, çünkü filosu için Akdeniz’e çıkışı kapattığını haykırıyor. Sergey Lavrov ülkemize gelerek bunu yalanladı” ifadelerini kullandı.
Dendias, “Görüşmemizin protokolünde, Rusya’nın Yunanistan’ın deniz sınırlarını 12 mile çıkarmaya karşı olmadığı yazıyor. Sergey Lavrov doğru bir pozisyon aldı, çünkü bu Rusya’nın meselesi değil. Şimdi Türkiye, bizim onu denizden bloke edeceğimizden çekiniyor. Ama gerçekten Türkiye’ye, Yunanistan’ın onu denizden bloke etmek istediği konusunda inanan var mı? Dünyanın en büyük ticari filosu sahibiz ve ticaret yapmak istiyoruz. Denizleri kapatmak istemiyoruz, aksine yolları açmak istiyoruz” dedi.
Aslında Lavrov, deniz sınırlarının genişletilmesinin diğer ülkelerin haklarını ihlal etmemesi gerektiğini dile getirmişti. İki bakanın 26 Ekim 2020’de Atina’da yaptıkları ortak basın toplantısının tutanaklarına göre Lavrov, Rusya’nın bu konuda BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde belirtilenin ötesinde bir konum alamayacağını söylemişti.
Yunan tarafı, Rus bakanın sözlerini aktarırken sürekli 'basit sağduyu ve coğrafi özellikler' ile ilgili sözleri atlıyor.
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