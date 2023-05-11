https://sputniknews.com.tr/20230511/yunan-politikaci-atinanin-nato-saldirganligina-dahil-edilmesi-onu-olasi-bir-hedef-haline-getiriyor-1070962632.html

Yunan politikacı: Atina'nın NATO saldırganlığına dahil edilmesi onu olası bir hedef haline getiriyor

Yunan politikacı: Atina'nın NATO saldırganlığına dahil edilmesi onu olası bir hedef haline getiriyor

Yunanistan Komünist Partisi lideri Dimitris Kuçubas, Yunanistan'ın NATO'nun diğer ülkelere ve halklara yönelik saldırgan eylemlerine dahil edilmesinin onu bir... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T16:58+0300

2023-05-11T16:58+0300

2023-05-11T16:58+0300

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Parlamentodaki parti liderlerinin katıldıkları, Yunan devlet televizyonu ERT'den canlı yayınlanan seçim öncesi tartışma programında konuşan Kuçubas, Yunanistan'ın NATO'nun diğer ülkelere ve halklara yönelik saldırgan eylemlerine dahil edilmesinin onu bir misilleme saldırısına olası bir hedef haline getirdiğini belirtti.Yunan politikacı, “Fransa, ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerle yapılan silah tedarik anlaşmaları NATO'nun çıkarlarına hizmet ediyor, ülkemizin de dahil olduğu ve diğer halklara, diğer ülkelere karşı saldırgan eylemler yürüten ittifaka. Ülkemiz de bunlara müdahil oluyor ve olası bir misilleme hedefi haline geliyor” diye konuştu.Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın tırmanarak NATO ile Rusya ve müttefikleri arasında bir savaşa dönüştüğüne dikkat çeken Kuçubas, “Bu açıdan bakıldığında Ukrayna'ya giden bu silahlar, zırhlı araçlar, Balkanlar üzerinden uçan askeri uçaklar, Basra Körfezi ve Karadeniz'de bulunan savaş gemilerimiz ülkemizin hava sahasını, deniz sahasını, hudutlarını, egemenlik haklarını koruma ihtiyaçlarına hizmet etmiyor, oysa bu ana hedef olmalıdır. Tüm bu silahlar, Sahel'de bile yalnızca saldırgan eylemlere katılmaya yol açıyor, şimdi Mali'ye ve diğer bölgelere de gideceğiz. Durum gittikçe daha da gerginleşiyor. Yunanistan, bir misilleme saldırısının hedefi haline geliyor” vurgusunu yaptı.Yunanistan’ın tüm dünya ülkelerinin müttefiki olması gerektiğini dile getiren Kuçubas, “Örneğin, Türk halkıyla kesinlikle bölüşebilecek hiçbir şeyimiz yok. Dünyanın tüm ülkeleri ile, ABD, Almanya, Rusya, Çin ile ve dünyanın diğer ülkeleri ile ilişkilerimiz olabilir. Örneğin, şu anda Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor, bunun sonucunda Yunan çiftçisi, Yunan işçisi diğer ülkelerle eşit ilişkiler geliştirmek için bedel ödüyor” ifadelerini kullandı.

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yunanistan komünist partisi (kke), yunanistan, nato, açıklama, ukrayna