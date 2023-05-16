https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-sinan-ogan-aciklamasi-1071170905.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Oğan açıklaması: Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Oğan açıklaması: Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Çünkü oy farkı çok açık bir... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T14:26+0300

2023-05-16T14:26+0300

2023-05-16T14:27+0300

2023 türkiye seçimleri

ibrahim kalın

cumhurbaşkanı yardımcısı

sinan oğan

seçim

ikinci tur

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Kalın, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı."Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Çünkü oy farkı çok açık bir şekilde ortada. Arada 5 puan, 2,5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Biz, kendi oylarımızı koruduğumuz gibi, ikinci turda muhtemelen bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ilave edecektir diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.Güven ve istikrarın devam etmesi noktasında Türk milletinin yüzde 49,5'inin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini hatırlatan Kalın, Türkiye Yüzyılı perspektifi çerçevesinde bu desteğin devam edeceğinin açık şekilde görüldüğünü söyledi.Kalın, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oyun nereye gideceğine ilişkin tartışmaları takip ettiklerini belirterek, "Orada farklı bir sosyoloji var. 'Yüzde 5,17'lik kitle bir bütün halinde şu tarafa ya da bu tarafa gider' demek, çok aceleci bir tavır olur. Yanlış değerlendirme olur." görüşünü paylaştı.'İkinci tur daha rahat'Oğan'ın "İstişarelerde bulunacağız" dediğini anımsatan Kalın, "Bu gayet normal. Ama net bir şey de koydu ortaya. 'Terörle arasına mesafe koyması bizim için önceliktir' dedi. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay, daha rahat olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu."İkinci turda Sinan Oğan'ın kilit bir konumda olduğunu düşünüyor musunuz? " sorusuna Kalın, "Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda, dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na, devletin, milletin bekası vurgusuna daha yakın olduğunu ben biliyorum. Sinan Bey'le şahsi tanışıklığım da vardır." cevabını verdi.Kalın, "Sinan Oğan ile bir görüşme talebiniz oldu mu ya da ondan bir talep geldi mi?" sorusunu, "Şu ana kadar böyle bir görüşme olmadı. Bugün, yarın olur, olmaz bilemem, bir şey diyemem. Biraz daha biz, kendi kampanya sürecimize odaklanıyoruz. Sürece bakıp, değerlendireceğiz." diye yanıtladı.'Milli meselelerde pazarlık falan olmaz'"Oğan ile olası görüşmede taleplerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir mi?" sorusunun sorulduğu Kalın, memleketin temel milli meselelerinde pazarlık olamayacağını dile getirdi.Bunu, Millet İttifakı'nın bir araya gelmesi sürecinde de gördüklerini vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:Kalın, "İkinci tur için nasıl bir kampanya süreci yaşanacak? Bazı şehirlere özel ziyaretler olacak mı?" sorusu üzerine, bir dizi programın olacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletle buluşacağını ve televizyon programlarına katılacağını aktardı.Deprem bölgesine ziyaretlerin olabileceğine işaret eden Kalın, depremi unutmadıklarının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/tanju-ozcandan-kilicdarogluna-size-yalvariyorum-1071170593.html

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ibrahim kalın, cumhurbaşkanı yardımcısı, sinan oğan, seçim, ikinci tur