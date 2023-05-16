https://sputniknews.com.tr/20230516/chpnin-yskya-yaptigi-itiraz-kabul-edildi-1071176624.html
YSK'dan yurtdışı oy kararı: 5 ülkede süre uzatıldı
YSK'dan yurtdışı oy kararı: 5 ülkede süre uzatıldı
CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yurtdışı sandık sayısına ilişkin yaptığı itiraz kabul edildi. Buna göre, Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı 5 ülkede oy... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:01+0300
2023-05-16T16:01+0300
2023-05-16T16:07+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
itiraz
yurtdışı
oy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069108660_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5aa9ceabe298eee9c3cae9cbdd293949.jpg
YSK, CHP'den gelen itiraz sonucu yeni yurtdışı oy kararını duyurdu. Buna göre; YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/ak-partiden-yurtdisi-sandik-sayisi-ve-oy-verme-gununun-azaltilmasina-itiraz-1071174596.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069108660_120:0:768:486_1920x0_80_0_0_b263829ebc67a455f89cdabe360cd034.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), itiraz, yurtdışı, oy
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), itiraz, yurtdışı, oy
YSK'dan yurtdışı oy kararı: 5 ülkede süre uzatıldı
16:01 16.05.2023 (güncellendi: 16:07 16.05.2023) Abone ol
CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yurtdışı sandık sayısına ilişkin yaptığı itiraz kabul edildi. Buna göre, Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı 5 ülkede oy kullanma süresi artırıldı.
YSK, CHP'den gelen itiraz sonucu yeni yurtdışı oy kararını duyurdu.
Buna göre; YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.