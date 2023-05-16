https://sputniknews.com.tr/20230516/chpnin-yskya-yaptigi-itiraz-kabul-edildi-1071176624.html

YSK'dan yurtdışı oy kararı: 5 ülkede süre uzatıldı

YSK'dan yurtdışı oy kararı: 5 ülkede süre uzatıldı

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yurtdışı sandık sayısına ilişkin yaptığı itiraz kabul edildi. Buna göre, Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı 5 ülkede oy... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T16:01+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

itiraz

yurtdışı

oy

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YSK, CHP'den gelen itiraz sonucu yeni yurtdışı oy kararını duyurdu. Buna göre; YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/ak-partiden-yurtdisi-sandik-sayisi-ve-oy-verme-gununun-azaltilmasina-itiraz-1071174596.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), itiraz, yurtdışı, oy