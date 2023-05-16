https://sputniknews.com.tr/20230516/chatgptyi-ureten-sirketin-ceosu-kongre-onunde-ifade-verecek-1071184312.html

ChatGPT’yi üreten şirketin CEO'su Kongre önünde ifade verecek

ChatGPT’yi üreten şirketin CEO'su Kongre önünde ifade verecek

Yapay zeka temelli ChatGPT sohbet uygulamasının şefi yapay zeka modeline ilişkin Kongre önünde ifade verecek. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T18:23+0300

2023-05-16T18:23+0300

2023-05-16T18:23+0300

dünya

chatgpt

abd

kongre

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OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3.5 dil modeline dayalı bir uygulama olan patronunu Kongre önünde ifade vermeye çağırıldı.ChatGPT, insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotu olarak karşımıza çıkarken; soru-cevap, metin yazma, çeviri, metin özetleme gibi pek çok görevi başarıyla yerine getirebiliyor.Ancak ChatGPT'nin bu yetenekleri, aynı zamanda yapay zekanın potansiyel riskleri ve etik sorunları hakkında da endişeleri artırıyor. ChatGPT'nin zararlı veya yanlış bilgiler üretmesi, insanların güvenliğini veya gizliliğini tehlikeye atması, insanların duygularını veya davranışlarını manipüle etmesi gibi olası senaryolar, yapay zekanın düzenlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini gösteriyor. TGRT'nin ABCNews'tan aktardığına göre, ChatGPT'nin şefi Sam Altman Kongre'nin yapay zeka komitesinin daveti üzerine önümüzdeki hafta ifade verecek. Altman, ChatGPT'nin nasıl çalıştığını, hangi amaçlar için kullanıldığını, hangi güvenlik önlemlerinin alındığını ve yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için merak edilen her şeyi paylaşacak.

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chatgpt, abd, kongre