https://sputniknews.com.tr/20230516/chatgptyi-ureten-sirketin-ceosu-kongre-onunde-ifade-verecek-1071184312.html
ChatGPT’yi üreten şirketin CEO'su Kongre önünde ifade verecek
ChatGPT’yi üreten şirketin CEO'su Kongre önünde ifade verecek
Yapay zeka temelli ChatGPT sohbet uygulamasının şefi yapay zeka modeline ilişkin Kongre önünde ifade verecek. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T18:23+0300
2023-05-16T18:23+0300
2023-05-16T18:23+0300
dünya
chatgpt
abd
kongre
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OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3.5 dil modeline dayalı bir uygulama olan patronunu Kongre önünde ifade vermeye çağırıldı.ChatGPT, insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotu olarak karşımıza çıkarken; soru-cevap, metin yazma, çeviri, metin özetleme gibi pek çok görevi başarıyla yerine getirebiliyor.Ancak ChatGPT'nin bu yetenekleri, aynı zamanda yapay zekanın potansiyel riskleri ve etik sorunları hakkında da endişeleri artırıyor. ChatGPT'nin zararlı veya yanlış bilgiler üretmesi, insanların güvenliğini veya gizliliğini tehlikeye atması, insanların duygularını veya davranışlarını manipüle etmesi gibi olası senaryolar, yapay zekanın düzenlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini gösteriyor. TGRT'nin ABCNews'tan aktardığına göre, ChatGPT'nin şefi Sam Altman Kongre'nin yapay zeka komitesinin daveti üzerine önümüzdeki hafta ifade verecek. Altman, ChatGPT'nin nasıl çalıştığını, hangi amaçlar için kullanıldığını, hangi güvenlik önlemlerinin alındığını ve yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için merak edilen her şeyi paylaşacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
chatgpt, abd, kongre
ChatGPT’yi üreten şirketin CEO'su Kongre önünde ifade verecek
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Yapay zeka temelli ChatGPT sohbet uygulamasının şefi yapay zeka modeline ilişkin Kongre önünde ifade verecek.
OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3.5 dil modeline dayalı bir uygulama olan patronunu Kongre önünde ifade vermeye çağırıldı.
ChatGPT, insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotu olarak karşımıza çıkarken; soru-cevap, metin yazma, çeviri, metin özetleme gibi pek çok görevi başarıyla yerine getirebiliyor.
Ancak ChatGPT'nin bu yetenekleri, aynı zamanda yapay zekanın potansiyel riskleri ve etik sorunları hakkında da endişeleri artırıyor. ChatGPT'nin zararlı veya yanlış bilgiler üretmesi, insanların güvenliğini veya gizliliğini tehlikeye atması, insanların duygularını veya davranışlarını manipüle etmesi gibi olası senaryolar, yapay zekanın düzenlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini gösteriyor.
TGRT'nin ABCNews'tan aktardığına göre, ChatGPT'nin şefi Sam Altman Kongre'nin yapay zeka komitesinin daveti üzerine önümüzdeki hafta ifade verecek.
Altman, ChatGPT'nin nasıl çalıştığını, hangi amaçlar için kullanıldığını, hangi güvenlik önlemlerinin alındığını ve yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için merak edilen her şeyi paylaşacak.