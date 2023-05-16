https://sputniknews.com.tr/20230516/bm-tahil-anlasmasinin-gelecegiyle-ilgili-temaslar-suruyor-1071189226.html

BM: Tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili temaslar sürüyor

BM: Tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili temaslar sürüyor

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, tahıl anlaşmasının geleceğine ilişkin temasların çeşitli seviyelerde sürdüğünü söyledi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T21:59+0300

2023-05-16T21:59+0300

2023-05-16T21:59+0300

ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

tahıl anlaşması

ukrayna

rusya

stephane dujarric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055968880_0:16:2321:1321_1920x0_80_0_0_627a7ee79c815ecc9a5f0fdb84a69322.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephan Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili temasların çeşitli düzeylerde sürdüğünü söyledi.Dujarric, “Temaslar çeşitli seviyelerde devam ediyor. Hassas bir aşamadayız” dedi.Daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşması, yeniden uzatılmaması halinde 18 Mayıs'ta sona erecek. Geçen hafta İstanbul'da yapılan toplantıda Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmaya varamamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230516/peskov-tahil-anlasmasiyla-ilgili-gorusmeler-suruyor-sorunlar-ortadan-kalkmadi-1071169409.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), tahıl anlaşması, ukrayna, rusya, stephane dujarric