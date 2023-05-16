https://sputniknews.com.tr/20230516/bm-tahil-anlasmasinin-gelecegiyle-ilgili-temaslar-suruyor-1071189226.html
BM: Tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili temaslar sürüyor
BM: Tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili temaslar sürüyor
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, tahıl anlaşmasının geleceğine ilişkin temasların çeşitli seviyelerde sürdüğünü söyledi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T21:59+0300
2023-05-16T21:59+0300
2023-05-16T21:59+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
tahıl anlaşması
ukrayna
rusya
stephane dujarric
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephan Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili temasların çeşitli düzeylerde sürdüğünü söyledi.Dujarric, “Temaslar çeşitli seviyelerde devam ediyor. Hassas bir aşamadayız” dedi.Daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşması, yeniden uzatılmaması halinde 18 Mayıs'ta sona erecek. Geçen hafta İstanbul'da yapılan toplantıda Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmaya varamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230516/peskov-tahil-anlasmasiyla-ilgili-gorusmeler-suruyor-sorunlar-ortadan-kalkmadi-1071169409.html
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birleşmiş milletler (bm), tahıl anlaşması, ukrayna, rusya, stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm), tahıl anlaşması, ukrayna, rusya, stephane dujarric
BM: Tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili temaslar sürüyor
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BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, tahıl anlaşmasının geleceğine ilişkin temasların çeşitli seviyelerde sürdüğünü söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephan Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili temasların çeşitli düzeylerde sürdüğünü söyledi.
Dujarric, “Temaslar çeşitli seviyelerde devam ediyor. Hassas bir aşamadayız” dedi.
Daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşması, yeniden uzatılmaması halinde 18 Mayıs'ta sona erecek. Geçen hafta İstanbul'da yapılan toplantıda Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmaya varamamıştı.