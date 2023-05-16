https://sputniknews.com.tr/20230516/aysegul-aldinc-annemi-az-daha-kaybediyorduk-1071157136.html
Ayşegül Aldinç: Annemi az daha kaybediyorduk
Ayşegül Aldinç: Annemi az daha kaybediyorduk
Ayşegül Aldinç, 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç'in oy kullandıktan sonra fenalaştığını duyurdu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T10:50+0300
2023-05-16T10:50+0300
2023-05-16T10:50+0300
yaşam
ayşegül aldinç
yaşlı
oy kullanma
heyecan
tansiyon
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13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde seçmenler sandık başına gitti. Annesi Süheyla Aldinç ile oy kullanmaya giden şarkıcı Ayşegül Aldinç, annesinin oy kullandıktan sonra rahatsızlandığını duyurdu.Ayşegül Aldinç'in 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç, oy kullandıktan sonra fenalaştı. Ayşegül Aldinç, kendisin oldukça endişelendiren konuyla ilgili olarak "Annemi az daha kaybediyorduk. Oy kullandıktan sonra fenalaştı, külçe gibi kendini bıraktı. Ölüyorum sandım" dedi.Annesinin son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ayşegül Aldinç, "Şimdi iyi çok şükür" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-kullanirken-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1071056033.html
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ayşegül aldinç, yaşlı, oy kullanma, heyecan, tansiyon
ayşegül aldinç, yaşlı, oy kullanma, heyecan, tansiyon
Ayşegül Aldinç: Annemi az daha kaybediyorduk
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Ayşegül Aldinç, 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç'in oy kullandıktan sonra fenalaştığını duyurdu.
13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde seçmenler sandık başına gitti. Annesi Süheyla Aldinç ile oy kullanmaya giden şarkıcı Ayşegül Aldinç, annesinin oy kullandıktan sonra rahatsızlandığını duyurdu.
Ayşegül Aldinç'in 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç, oy kullandıktan sonra fenalaştı. Ayşegül Aldinç, kendisin oldukça endişelendiren konuyla ilgili olarak "Annemi az daha kaybediyorduk. Oy kullandıktan sonra fenalaştı, külçe gibi kendini bıraktı. Ölüyorum sandım" dedi.
Annesinin son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ayşegül Aldinç, "Şimdi iyi çok şükür" ifadelerini kullandı.