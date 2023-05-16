https://sputniknews.com.tr/20230516/aysegul-aldinc-annemi-az-daha-kaybediyorduk-1071157136.html

Ayşegül Aldinç: Annemi az daha kaybediyorduk

Ayşegül Aldinç: Annemi az daha kaybediyorduk

Ayşegül Aldinç, 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç'in oy kullandıktan sonra fenalaştığını duyurdu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T10:50+0300

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yaşam

ayşegül aldinç

yaşlı

oy kullanma

heyecan

tansiyon

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13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde seçmenler sandık başına gitti. Annesi Süheyla Aldinç ile oy kullanmaya giden şarkıcı Ayşegül Aldinç, annesinin oy kullandıktan sonra rahatsızlandığını duyurdu.Ayşegül Aldinç'in 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç, oy kullandıktan sonra fenalaştı. Ayşegül Aldinç, kendisin oldukça endişelendiren konuyla ilgili olarak "Annemi az daha kaybediyorduk. Oy kullandıktan sonra fenalaştı, külçe gibi kendini bıraktı. Ölüyorum sandım" dedi.Annesinin son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ayşegül Aldinç, "Şimdi iyi çok şükür" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-kullanirken-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1071056033.html

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Sputnik Türkiye

ayşegül aldinç, yaşlı, oy kullanma, heyecan, tansiyon