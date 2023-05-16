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ABD'deki 'borç limiti açmazı' nedeniyle Biden'ın yurt dışı ziyaretleri iptal olabilir
ABD'deki 'borç limiti açmazı' nedeniyle Biden'ın yurt dışı ziyaretleri iptal olabilir
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçiler arasındaki 'borç limiti' görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Biden'ın Avustralya ve Papua... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T23:11+0300
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dünya
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borç limiti
joe biden
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Biden'ın yarın Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkacağını kaydeden Kirby, Kongre'deki Cumhuriyetçilerle 'borç limiti' konusunda anlaşılamaması nedeniyle Japonya'nın ardından Papua Yeni Gine ve Avustralya'ya yapacağı ziyaretlerin 'yeniden değerlendirildiğini' aktardı.Kirby, Biden'ın borç limiti konusuna verdiği öneme vurgu yaparak, ülkenin temerrüde düşmesinin ABD'nin uluslararası itibarını da etkileyebileceğine dikkati çekti.Rusya ve Çin gibi ülkelerin ABD'nin temerrüde düşmesinden memnuniyet duyacağını söyleyen Kirby, bu gibi ülkelerin 'ABD'nin istikrarlı ve güvenilir bir ortak olmadığını' iddia edebileceklerini söyledi.Kirby, diğer yandan konunun buralara gelmesinin asıl sorumlusunun Kongre olduğunu savundu.G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı somut adımlar atılacağını aktaran Kirby, zirve marjında temiz enerji, gelişmekte olan ülkelere verilecek destek, Çin ile rekabet ve ortak küresel sorunlar gibi meselelerin masaya yatırılacağını ifade etti.Kirby, Biden'ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geleceğini ve ayrıca Hiroşima'ya atılan atom bombasında hayatını kaybeden masumların yaşamlarına saygılarını sunmak için bir anıtı ziyaret edeceğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/abd-hazine-bakani-yellenden-temerrud-uyarisi-gelir-soku-resesyona-yol-acabilir-1071190275.html
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abd, borç limiti, joe biden, ziyaret
abd, borç limiti, joe biden, ziyaret

ABD'deki 'borç limiti açmazı' nedeniyle Biden'ın yurt dışı ziyaretleri iptal olabilir

23:11 16.05.2023
© İHA / PIOTR NOWAKJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© İHA / PIOTR NOWAK
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçiler arasındaki 'borç limiti' görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Biden'ın Avustralya ve Papua Yeni Gine'ye yapması planlanan ziyaretlerin 'yeniden değerlendirildiğini' söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Biden'ın yarın Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkacağını kaydeden Kirby, Kongre'deki Cumhuriyetçilerle 'borç limiti' konusunda anlaşılamaması nedeniyle Japonya'nın ardından Papua Yeni Gine ve Avustralya'ya yapacağı ziyaretlerin 'yeniden değerlendirildiğini' aktardı.
Kirby, Biden'ın borç limiti konusuna verdiği öneme vurgu yaparak, ülkenin temerrüde düşmesinin ABD'nin uluslararası itibarını da etkileyebileceğine dikkati çekti.
Rusya ve Çin gibi ülkelerin ABD'nin temerrüde düşmesinden memnuniyet duyacağını söyleyen Kirby, bu gibi ülkelerin 'ABD'nin istikrarlı ve güvenilir bir ortak olmadığını' iddia edebileceklerini söyledi.
Kirby, diğer yandan konunun buralara gelmesinin asıl sorumlusunun Kongre olduğunu savundu.
G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı somut adımlar atılacağını aktaran Kirby, zirve marjında temiz enerji, gelişmekte olan ülkelere verilecek destek, Çin ile rekabet ve ortak küresel sorunlar gibi meselelerin masaya yatırılacağını ifade etti.
Kirby, Biden'ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geleceğini ve ayrıca Hiroşima'ya atılan atom bombasında hayatını kaybeden masumların yaşamlarına saygılarını sunmak için bir anıtı ziyaret edeceğini bildirdi.
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