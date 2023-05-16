https://sputniknews.com.tr/20230516/abddeki-borc-limiti-acmazi-nedeniyle-bidenin-yurt-disi-ziyaretleri-iptal-olabilir-1071191195.html

ABD'deki 'borç limiti açmazı' nedeniyle Biden'ın yurt dışı ziyaretleri iptal olabilir

ABD'deki 'borç limiti açmazı' nedeniyle Biden'ın yurt dışı ziyaretleri iptal olabilir

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçiler arasındaki 'borç limiti' görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Biden'ın Avustralya ve Papua... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T23:11+0300

2023-05-16T23:11+0300

2023-05-16T23:11+0300

dünya

abd

borç limiti

joe biden

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067343725_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3243b0fc09329c7070768d25b7c7057.jpg

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Biden'ın yarın Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkacağını kaydeden Kirby, Kongre'deki Cumhuriyetçilerle 'borç limiti' konusunda anlaşılamaması nedeniyle Japonya'nın ardından Papua Yeni Gine ve Avustralya'ya yapacağı ziyaretlerin 'yeniden değerlendirildiğini' aktardı.Kirby, Biden'ın borç limiti konusuna verdiği öneme vurgu yaparak, ülkenin temerrüde düşmesinin ABD'nin uluslararası itibarını da etkileyebileceğine dikkati çekti.Rusya ve Çin gibi ülkelerin ABD'nin temerrüde düşmesinden memnuniyet duyacağını söyleyen Kirby, bu gibi ülkelerin 'ABD'nin istikrarlı ve güvenilir bir ortak olmadığını' iddia edebileceklerini söyledi.Kirby, diğer yandan konunun buralara gelmesinin asıl sorumlusunun Kongre olduğunu savundu.G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı somut adımlar atılacağını aktaran Kirby, zirve marjında temiz enerji, gelişmekte olan ülkelere verilecek destek, Çin ile rekabet ve ortak küresel sorunlar gibi meselelerin masaya yatırılacağını ifade etti.Kirby, Biden'ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geleceğini ve ayrıca Hiroşima'ya atılan atom bombasında hayatını kaybeden masumların yaşamlarına saygılarını sunmak için bir anıtı ziyaret edeceğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/abd-hazine-bakani-yellenden-temerrud-uyarisi-gelir-soku-resesyona-yol-acabilir-1071190275.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, borç limiti, joe biden, ziyaret