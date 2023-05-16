https://sputniknews.com.tr/20230516/abdde-yasayan-tolga-karel-kalp-emojisiyle-erdogan-paylasti-bugunden-sonra-daha-cok-calisacagiz-1071183763.html

ABD'de yaşayan Tolga Karel, kalp emojisiyle Erdoğan paylaştı: Bugünden sonra daha çok çalışacağız

ABD'de yaşayan Tolga Karel, kalp emojisiyle Erdoğan paylaştı: Bugünden sonra daha çok çalışacağız

ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki sonuçlara ilişkin Erdoğan'ın fotoğrafını da paylaştığı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T18:00+0300

2023-05-16T18:00+0300

2023-05-16T18:00+0300

tolga karel

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

abd

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Yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Tolga Karel, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Sandıklar açılırken Instagram hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun. Bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" ifadelerini kullandı.

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2023

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tolga karel, recep tayyip erdoğan, abd