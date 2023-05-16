https://sputniknews.com.tr/20230516/abdde-yasayan-tolga-karel-kalp-emojisiyle-erdogan-paylasti-bugunden-sonra-daha-cok-calisacagiz-1071183763.html
ABD'de yaşayan Tolga Karel, kalp emojisiyle Erdoğan paylaştı: Bugünden sonra daha çok çalışacağız
ABD'de yaşayan Tolga Karel, kalp emojisiyle Erdoğan paylaştı: Bugünden sonra daha çok çalışacağız
ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki sonuçlara ilişkin Erdoğan'ın fotoğrafını da paylaştığı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T18:00+0300
2023-05-16T18:00+0300
2023-05-16T18:00+0300
tolga karel
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
abd
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Yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Tolga Karel, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Sandıklar açılırken Instagram hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun. Bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" ifadelerini kullandı.
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tolga karel, recep tayyip erdoğan, abd
tolga karel, recep tayyip erdoğan, abd
ABD'de yaşayan Tolga Karel, kalp emojisiyle Erdoğan paylaştı: Bugünden sonra daha çok çalışacağız
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ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki sonuçlara ilişkin Erdoğan'ın fotoğrafını da paylaştığı gönderide, "Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" dedi.
Yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Tolga Karel, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.
Sandıklar açılırken Instagram hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun. Bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" ifadelerini kullandı.