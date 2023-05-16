https://sputniknews.com.tr/20230516/abdde-siyah-evsiz-bogan-eski-asker-icin-internetten-yaklasik-25-milyon-dolar-bagis-toplandi-1071193614.html

ABD'de siyah evsiz boğan eski asker için internetten yaklaşık 2.5 milyon dolar bağış toplandı

ABD'de siyah evsiz boğan eski asker için internetten yaklaşık 2.5 milyon dolar bağış toplandı

ABD'de New York metrosunda siyah evsiz Jordan Neely'yi boğan eski asker Daniel Penny’nin mahkeme masrafları için açılan internet sitesinde yaklaşık 2.5 milyon... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T23:58+0300

2023-05-16T23:58+0300

2023-05-16T23:58+0300

dünya

abd

daniel penny

siyahlara şiddet

bağış

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Raiser & Kenniff Hukuk Bürosu tarafından Penny adına oluşturulan yardım sitesi bağışçıların akınına uğradı.Sitede, 51 binden fazla bağışçının toplam 2 milyon 497 bin dolar para yardımında bulunduğu görüldü.Bağışta bulunanlar arasında 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden aday olan girişimci Vivek Ramaswamy'nın 10 bin dolar, Amerikalı müzisyen Kid Rock'ın da 5 bin dolar ile yer alması dikkat çekti.Toplanan miktarın, Neely’nin ölümünden dolayı suçlanan Penny’nin mahkeme ve gelecekte olası tazminat davası masrafları için kullanılacağı kaydedildi.Penny, ikinci derece cinayet suçlamasıyla 12 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemede 100 dolar kefalet ile serbest bırakılmıştı.Hakkındaki davada suçlu bulunması halinde Penny, 15 yıla kadar hapis ile yargılanacak.Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemişti. Neely, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki genç asker daha sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.Görgü tanıkları Neely’nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmişti.Evsiz adamın ölümü günlerdir tepkilere ve protestolara neden olmuştu.Askeri kayıtlar, siyah Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230514/biden-beyaz-ustunlugu-anavatanimizdaki-en-tehlikeli-teror-tehdididir-1071047529.html

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abd, daniel penny, siyahlara şiddet, bağış