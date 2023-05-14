https://sputniknews.com.tr/20230514/biden-beyaz-ustunlugu-anavatanimizdaki-en-tehlikeli-teror-tehdididir-1071047529.html
Biden: Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir
Biden: Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede en tehlikeli terörizm tehdidinin "beyaz üstünlüğü" olduğunu söyledi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T01:47+0300
2023-05-14T01:47+0300
2023-05-14T01:47+0300
dünya
abd
joe biden
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Biden, Washington D.C.’de bulunan siyah öğrencilerin çoğunlukta olduğu Howard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuştu.ABD’deki beyaz üstünlüğünü eleştiren Biden, "Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir" ifadesini kullandı.ABD Başkanı, bu ifadeleri sadece tarihsel olarak siyahların ağırlıkta bulunduğu okullarda gündeme getirmediğini, her zaman her yerde dile getirdiğini savundu.Konuşmasında ABD'yi iç çatışmalarla sarsılan bir ulus olarak tasvir eden Biden, mezuniyet törenindeki öğrencileri "ulusun ruhu için mücadele etmeye" çağırdı.Biden, "Adalete doğru korkusuz ilerleme, çoğu zaman en eski ve en meşum güçlerin acımasızca geri püskürtülmesi anlamına gelir. Çünkü nefret asla ortadan kalkmaz, sadece saklanır ve oksijen verildiğinde tekrar ortaya çıkar. İşte bu yüzden sessizlik suç ortaklığıdır, sessiz kalamayız” şeklinde konuştu.Biden’in ırkçılık karşıtı sözlerine rağmen bazı öğrencilerin ellerinde, “Biden ve Harris siyahlarla ilgilenmiyor”, “Ayağa kalk, mücadele et, siyahlar saldırı altında” şeklinde pankartlar açması dikkati çekti.Howard Üniversitesi’nde mezuniyet konuşması yapan görevdeki 7.ci başkan olan Biden’a üniversite yönetimi tarafından fahri doktora unvanı verildi.Biden’in yardımcısı Kamala Harris de Howard Üniversitesi mezunu.
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abd, joe biden
Biden: Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede en tehlikeli terörizm tehdidinin "beyaz üstünlüğü" olduğunu söyledi.
Biden, Washington D.C.’de bulunan siyah öğrencilerin çoğunlukta olduğu Howard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuştu.
ABD’deki beyaz üstünlüğünü eleştiren Biden, "Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, bu ifadeleri sadece tarihsel olarak siyahların ağırlıkta bulunduğu okullarda gündeme getirmediğini, her zaman her yerde dile getirdiğini savundu.
Konuşmasında ABD'yi iç çatışmalarla sarsılan bir ulus olarak tasvir eden Biden, mezuniyet törenindeki öğrencileri "ulusun ruhu için mücadele etmeye" çağırdı.
Biden, "Adalete doğru korkusuz ilerleme, çoğu zaman en eski ve en meşum güçlerin acımasızca geri püskürtülmesi anlamına gelir. Çünkü nefret asla ortadan kalkmaz, sadece saklanır ve oksijen verildiğinde tekrar ortaya çıkar. İşte bu yüzden sessizlik suç ortaklığıdır, sessiz kalamayız” şeklinde konuştu.
Biden’in ırkçılık karşıtı sözlerine rağmen bazı öğrencilerin ellerinde, “Biden ve Harris siyahlarla ilgilenmiyor”, “Ayağa kalk, mücadele et, siyahlar saldırı altında” şeklinde pankartlar açması dikkati çekti.
Howard Üniversitesi’nde mezuniyet konuşması yapan görevdeki 7.ci başkan olan Biden’a üniversite yönetimi tarafından fahri doktora unvanı verildi.
Biden’in yardımcısı Kamala Harris de Howard Üniversitesi mezunu.