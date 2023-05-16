https://sputniknews.com.tr/20230516/abd-konvoyu-nijeryada-saldiriya-ugradi-1071190570.html
ABD konvoyu Nijerya'da saldırıya uğradı
ABD konvoyu Nijerya'da saldırıya uğradı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Nijerya'da ABD'ye ait bir araç konvoyuna saldırı düzenlendiğini ve ölen ya da... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T22:34+0300
2023-05-16T22:34+0300
2023-05-16T22:34+0300
dünya
abd
nijerya
saldırı
konvoy
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün düzenlediği basın toplantısında Nijerya'da ABD'ye ait bir araç konvoyunun saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.Kirby, "Dışarı çıkmadan önce burada bu konuda bilgi aldım. Görünüşe göre ABD'ye ait araç konvoyu saldırıya uğramış. Size söyleyebileceğim şey, herhangi bir ABD vatandaşının olaya karışmadığı ve bu nedenle herhangi birinin yaralanmadığı" dedi.Ancak Kirby, Washington'un saldırı sonucunda bazı kayıplar yaşandığından haberdar olduğunu da sözlerine ekledi.Kirby, "Fakat şu anda bulunduğumuz noktadan çok ileriye gitmek istemiyorum. Olay yeni gerçekleşti ve Dışişleri Bakanlığı bu konuyu inceliyor" diye ekledi.
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abd, nijerya, saldırı, konvoy
abd, nijerya, saldırı, konvoy
ABD konvoyu Nijerya'da saldırıya uğradı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Nijerya'da ABD'ye ait bir araç konvoyuna saldırı düzenlendiğini ve ölen ya da yaralananların olmadığını duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün düzenlediği basın toplantısında Nijerya'da ABD'ye ait bir araç konvoyunun saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.
Kirby, "Dışarı çıkmadan önce burada bu konuda bilgi aldım. Görünüşe göre ABD'ye ait araç konvoyu saldırıya uğramış. Size söyleyebileceğim şey, herhangi bir ABD vatandaşının olaya karışmadığı ve bu nedenle herhangi birinin yaralanmadığı" dedi.
Ancak Kirby, Washington'un saldırı sonucunda bazı kayıplar yaşandığından haberdar olduğunu da sözlerine ekledi.
Kirby, "Fakat şu anda bulunduğumuz noktadan çok ileriye gitmek istemiyorum. Olay yeni gerçekleşti ve Dışişleri Bakanlığı bu konuyu inceliyor" diye ekledi.