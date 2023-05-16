https://sputniknews.com.tr/20230516/abd-konvoyu-nijeryada-saldiriya-ugradi-1071190570.html

ABD konvoyu Nijerya'da saldırıya uğradı

ABD konvoyu Nijerya'da saldırıya uğradı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Nijerya'da ABD'ye ait bir araç konvoyuna saldırı düzenlendiğini ve ölen ya da... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T22:34+0300

2023-05-16T22:34+0300

2023-05-16T22:34+0300

dünya

abd

nijerya

saldırı

konvoy

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün düzenlediği basın toplantısında Nijerya'da ABD'ye ait bir araç konvoyunun saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.Kirby, "Dışarı çıkmadan önce burada bu konuda bilgi aldım. Görünüşe göre ABD'ye ait araç konvoyu saldırıya uğramış. Size söyleyebileceğim şey, herhangi bir ABD vatandaşının olaya karışmadığı ve bu nedenle herhangi birinin yaralanmadığı" dedi.Ancak Kirby, Washington'un saldırı sonucunda bazı kayıplar yaşandığından haberdar olduğunu da sözlerine ekledi.Kirby, "Fakat şu anda bulunduğumuz noktadan çok ileriye gitmek istemiyorum. Olay yeni gerçekleşti ve Dışişleri Bakanlığı bu konuyu inceliyor" diye ekledi.

nijerya

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abd, nijerya, saldırı, konvoy