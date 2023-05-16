https://sputniknews.com.tr/20230516/abd-gurcistan-ve-rusya-arasinda-ucuslarin-yeniden-baslamasi-endise-kaynagi-1071189332.html

ABD: Gürcistan ve Rusya arasında uçuşların yeniden başlaması endişe kaynağı

ABD: Gürcistan ve Rusya arasında uçuşların yeniden başlaması endişe kaynağı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya ve Gürcistan arasında doğrudan uçak seferlerinin yeniden başlamasının şimdi Rusya’yla yakınlaşma... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T22:02+0300

2023-05-16T22:02+0300

2023-05-16T22:02+0300

ukrayna krizi

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vedant patel

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında, “Rusya ve Gürcistan arasında direkt uçuşlar yapılırsa, bu durum sadece ABD ve diğer Batılı ülkeler için değil, Gürcistan ve havalimanlarında faaliyet gösterebilen şirketler için de giderek artan endişeye neden olacak, zira onlar ihracat-ithalat kısıtlamaları kapsamındaki uçaklara servis sağlamak zorunda kalabilir” ifadelerini kullandı.ABD’nin durumu yakından takip etmeye devam ettiğini ve gerekirse ‘ek tedbirler’ alacağını söyleyen Patel, “Tüm Batı toplumu kendini Rusya Federasyonu’ndan uzaklaştırdı ve şimdi Rusya’yla işbirliğini artırmanın zamanı olmadığına inanıyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-gurcistan-rusya-ile-ucuslari-yeniden-baslatirsa-yaptirim-riskiyle-karsi-karsiya-kalabilir-1071001464.html

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