https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-gurcistan-rusya-ile-ucuslari-yeniden-baslatirsa-yaptirim-riskiyle-karsi-karsiya-kalabilir-1071001464.html
ABD: Gürcistan, Rusya ile uçuşları yeniden başlatırsa yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilir
ABD: Gürcistan, Rusya ile uçuşları yeniden başlatırsa yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilir
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gürcistan’ın Rusya ile uçuşları yeniden başlatması halinde yaptırım riskiyle karşı karşıya... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T15:28+0300
2023-05-12T15:28+0300
2023-05-12T15:28+0300
dünya
gürcistan
rusya
abd
yaptırım
uçuş
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında Gürcistan’ın Rusya ile doğrudan uçuşları yeniden başlatması halinde ABD’nin Gürcü şirketlere yaptırım uygulayabileceğini söyledi.Patel, “Rusya ile Gürcistan arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlarsa, elbette ithalat ve ihracat kontrol önlemlerine tabi uçaklara hizmet ettikleri takdirde Gürcistan'daki şirketlerin yaptırım riski altında olabileceğinden endişe edeceğiz” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleştirmesini engelleyen yasağın 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılması ve Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren kararnameleri imzalamıştı.Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları yeniden başlatmaya hazırlandığını, Moskova'dan Tiflis'e haftada 7 direkt uçuşun planlandığını duyurmuştu.
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gürcistan, rusya, abd, yaptırım, uçuş
gürcistan, rusya, abd, yaptırım, uçuş
ABD: Gürcistan, Rusya ile uçuşları yeniden başlatırsa yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilir
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gürcistan’ın Rusya ile uçuşları yeniden başlatması halinde yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında Gürcistan’ın Rusya ile doğrudan uçuşları yeniden başlatması halinde ABD’nin Gürcü şirketlere yaptırım uygulayabileceğini söyledi.
Patel, “Rusya ile Gürcistan arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlarsa, elbette ithalat ve ihracat kontrol önlemlerine tabi uçaklara hizmet ettikleri takdirde Gürcistan'daki şirketlerin yaptırım riski altında olabileceğinden endişe edeceğiz” dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleştirmesini engelleyen yasağın 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılması ve Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren kararnameleri imzalamıştı.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları yeniden başlatmaya hazırlandığını, Moskova'dan Tiflis'e haftada 7 direkt uçuşun planlandığını duyurmuştu.