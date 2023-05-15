https://sputniknews.com.tr/20230515/ugur-dundar-vatandasi-kucumsemek-kendi-basarisizligindan-kacmanin-bir-yoludur-1071129452.html
Uğur Dündar: Vatandaşı küçümsemek kendi başarısızlığından kaçmanın bir yoludur
Uğur Dündar: Vatandaşı küçümsemek kendi başarısızlığından kaçmanın bir yoludur
Uğur Dündar, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere eleştirilerde bulunanlarla ilgili, "Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T16:30+0300
2023-05-15T16:30+0300
2023-05-15T16:30+0300
2023 türkiye seçimleri
uğur dündar
seçim
cumhuriyet halk partisi (chp)
mersin
erzincan
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Gazeteci Uğur Dündar, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyadan eleştirilerde bulunanlara yanıt verdi.Dündar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını itiraftan kaçmanın bir yoludur" dedi.‘CHP'nin Mersin ve Erzincan'daki büyük oy artışları niçin diğer illerde olmadı?’Dündar, bir başka tweetinde ise CHP'nin oylarını artırdığı Mersin ve Erzincan'ı örnek gösterdi.Dündar, "CHP'nin Mersin ve Erzincan'daki büyük oy artışları niçin diğer illerde olmadı? Demek ki aday listesi seçmenin beklentisi doğrultusunda ve çok çalışan isimlerden oluşturulursa, bu sağlanıyor. Mersin'in lokomotifi Ali Mahir Başarır ve Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ü kutluyorum" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230515/oyuncu-zeynep-beserlere-secim-sorusturmasi-1071125389.html
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uğur dündar, seçim, cumhuriyet halk partisi (chp), mersin, erzincan
uğur dündar, seçim, cumhuriyet halk partisi (chp), mersin, erzincan
Uğur Dündar: Vatandaşı küçümsemek kendi başarısızlığından kaçmanın bir yoludur
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Uğur Dündar, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere eleştirilerde bulunanlarla ilgili, "Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını itiraftan kaçmanın bir yoludur" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Uğur Dündar, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyadan eleştirilerde bulunanlara yanıt verdi.
Dündar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını itiraftan kaçmanın bir yoludur" dedi.
‘CHP'nin Mersin ve Erzincan'daki büyük oy artışları niçin diğer illerde olmadı?’
Dündar, bir başka tweetinde ise CHP'nin oylarını artırdığı Mersin ve Erzincan'ı örnek gösterdi.
Dündar, "CHP'nin Mersin ve Erzincan'daki büyük oy artışları niçin diğer illerde olmadı? Demek ki aday listesi seçmenin beklentisi doğrultusunda ve çok çalışan isimlerden oluşturulursa, bu sağlanıyor. Mersin'in lokomotifi Ali Mahir Başarır ve Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ü kutluyorum" şeklinde konuştu.