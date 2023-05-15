https://sputniknews.com.tr/20230515/ugur-dundar-vatandasi-kucumsemek-kendi-basarisizligindan-kacmanin-bir-yoludur-1071129452.html

Uğur Dündar: Vatandaşı küçümsemek kendi başarısızlığından kaçmanın bir yoludur

Uğur Dündar: Vatandaşı küçümsemek kendi başarısızlığından kaçmanın bir yoludur

Uğur Dündar, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere eleştirilerde bulunanlarla ilgili, "Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T16:30+0300

2023-05-15T16:30+0300

2023-05-15T16:30+0300

2023 türkiye seçimleri

uğur dündar

seçim

cumhuriyet halk partisi (chp)

mersin

erzincan

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Gazeteci Uğur Dündar, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyadan eleştirilerde bulunanlara yanıt verdi.Dündar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını itiraftan kaçmanın bir yoludur" dedi.‘CHP'nin Mersin ve Erzincan'daki büyük oy artışları niçin diğer illerde olmadı?’Dündar, bir başka tweetinde ise CHP'nin oylarını artırdığı Mersin ve Erzincan'ı örnek gösterdi.Dündar, "CHP'nin Mersin ve Erzincan'daki büyük oy artışları niçin diğer illerde olmadı? Demek ki aday listesi seçmenin beklentisi doğrultusunda ve çok çalışan isimlerden oluşturulursa, bu sağlanıyor. Mersin'in lokomotifi Ali Mahir Başarır ve Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ü kutluyorum" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230515/oyuncu-zeynep-beserlere-secim-sorusturmasi-1071125389.html

mersin

erzincan

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uğur dündar, seçim, cumhuriyet halk partisi (chp), mersin, erzincan