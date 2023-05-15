https://sputniknews.com.tr/20230515/oyuncu-zeynep-beserlere-secim-sorusturmasi-1071125389.html
Oyuncu Zeynep Beşerler'e 'seçim' soruşturması
Oyuncu Zeynep Beşerler'e 'seçim' soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapan ve aralarında oyuncu Zeynep... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:38+0300
2023-05-15T15:38+0300
2023-05-15T16:00+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
provokatör
paylaşım
soruşturma
oyuncu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili, ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyadan provokatif paylaşımlar tespit edildi. Başsavcılıkça, sosyal medya hesapları yoluyla kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, aynı zamanda provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili re'sen soruşturma başlatıldı.'Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla yazık'Soruşturma çerçevesinde, oyuncu Zeynep Beşerler'in de sosyal medya hesabından "Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla yazık" şeklinde paylaşım yaptığı, bu ve buna benzer paylaşımlara yönelik açılan soruşturmada ise şüphelilerin belirlenmesine yönelik tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/turkiyede-bolgelere-gore-milletvekili-sonuclari-nasil-1071122194.html
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seçim, provokatör, paylaşım, soruşturma, oyuncu
seçim, provokatör, paylaşım, soruşturma, oyuncu
Oyuncu Zeynep Beşerler'e 'seçim' soruşturması
15:38 15.05.2023 (güncellendi: 16:00 15.05.2023) Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapan ve aralarında oyuncu Zeynep Beşerler'in paylaşımının da bulunduğu şahıslar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili, ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyadan provokatif paylaşımlar tespit edildi.
Başsavcılıkça, sosyal medya hesapları yoluyla kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, aynı zamanda provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili re'sen soruşturma başlatıldı.
'Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla yazık'
Soruşturma çerçevesinde, oyuncu Zeynep Beşerler'in de sosyal medya hesabından "Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla yazık" şeklinde paylaşım yaptığı, bu ve buna benzer paylaşımlara yönelik açılan soruşturmada ise şüphelilerin belirlenmesine yönelik tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.