https://sputniknews.com.tr/20230515/turkiyede-bolgelere-gore-milletvekili-sonuclari-nasil-1071122194.html

Türkiye'de bölgelere göre milletvekili sonuçları nasıl?

Türkiye'de bölgelere göre milletvekili sonuçları nasıl?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarına göre İç Anadolu Bölgesi'nde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 56.45, Millet İttifakı'nın oy oranı ise... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:46+0300

2023-05-15T14:46+0300

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2023 türkiye seçimleri

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doğu anadolu

meclis

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarında bölgelere göre son durum şu şekilde:İç Anadolu BölgesiCumhur İttifakı oy oranı yüzde 56.45, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 35.56.Marmara BölgesiCumhur İttifakı oy oranı yüzde 47.30, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 38.26.Ege BölgesiCumhur İttifakı oy oranı yüzde 40.15, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 47.70.Doğu Anadolu BölgesiCumhur İttifakı oy oranı yüzde 48.84, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 17.14.Güneydoğu Anadolu BölgesiCumhur İttifakı oy oranı yüzde 44.78, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 14.78.Akdeniz BölgesiCumhur İttifakı oy oranı yüzde 46.95, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 39.09.Karadeniz BölgesiCumhur İttifakı oy oranı yüzde 63.03, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 31.85.

https://sputniknews.com.tr/20230515/tbmm-ne-zaman-calismaya-baslayacak-1071120395.html

marmara bölgesi

ege bölgesi

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