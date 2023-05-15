https://sputniknews.com.tr/20230515/ucretli-calisan-sayisi-martta-yillik-bazda-yuzde-65-artti-1071114822.html

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 6.5 arttı

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 6.5 arttı

Ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış gösterdi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T12:23+0300

2023-05-15T12:23+0300

2023-05-15T12:24+0300

ekonomi

çalışan

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

personel

işçi

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Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart 2022'de 13 milyon 862 bin 333 kişi iken bu yıl martta yüzde 6,5 artışla 14 milyon 757 bin 342 kişiye yükseldi.Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 16,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,6 artış kaydetti.Ücretli çalışan sayısı aylık bazda 0,5 arttıSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/tuik-2022-yilinda-kirmizi-et-uretimi-yuzde-123-artarak-2-milyon-191-bin-625-tona-ulasti-1070657128.html

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çalışan, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), personel, işçi