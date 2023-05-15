https://sputniknews.com.tr/20230515/the-prodigy-istanbulda-konser-verecek-1071124326.html
The Prodigy, İstanbul'da konser verecek
The Prodigy, İstanbul'da konser verecek
The Prodigy, 23 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:20+0300
2023-05-15T15:20+0300
2023-05-15T15:22+0300
the prodigy
istanbul
konser
yaşam
küçükçiftlik park
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Elektronik müziğin öncülerinden İngiliz 'The Prodigy' grubu, Honey Comb Live Türkiye organizasyonuyla 23 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.Elektronik müzik türüne dahil edilmesine karşın farklı türlerde de kayıtlar yapmasıyla bilinen grup, 1989'da Liam Howlett tarafından 'Moog Prodigy' adıyla kuruldu.Daha sonra adını 'The Prodigy' olarak değiştiren grup, 'Firestarter', 'Smack My Bitch Up', 'Voodoo People' gibi eserleriyle tanınıyor.Vokalist Keith Flint'in 2019'da ani ölümüyle turnelere ara veren grup, uzun yıllar sonra "The Prodigy Black on Tour' projesi kapsamında yeniden dünya turuna çıkma kararı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230511/deep-purple-eski-solisti-glenn-hughes-ile-turkiyeye-geliyor-1070956385.html
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the prodigy, istanbul, konser, küçükçiftlik park
the prodigy, istanbul, konser, küçükçiftlik park
The Prodigy, İstanbul'da konser verecek
15:20 15.05.2023 (güncellendi: 15:22 15.05.2023) Abone ol
The Prodigy, 23 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Elektronik müziğin öncülerinden İngiliz 'The Prodigy' grubu, Honey Comb Live Türkiye organizasyonuyla 23 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
Elektronik müzik türüne dahil edilmesine karşın farklı türlerde de kayıtlar yapmasıyla bilinen grup, 1989'da Liam Howlett tarafından 'Moog Prodigy' adıyla kuruldu.
Daha sonra adını 'The Prodigy' olarak değiştiren grup, 'Firestarter', 'Smack My Bitch Up', 'Voodoo People' gibi eserleriyle tanınıyor.
Vokalist Keith Flint'in 2019'da ani ölümüyle turnelere ara veren grup, uzun yıllar sonra "The Prodigy Black on Tour' projesi kapsamında yeniden dünya turuna çıkma kararı aldı.