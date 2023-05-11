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https://sputniknews.com.tr/20230511/deep-purple-eski-solisti-glenn-hughes-ile-turkiyeye-geliyor-1070956385.html
Deep Purple, eski solisti Glenn Hughes ile Türkiye'ye geliyor
Deep Purple, eski solisti Glenn Hughes ile Türkiye'ye geliyor
Rock müziğinin efsane isimlerinden Deep Purple, eski solisti ve basçısı Glenn Hughes ile Ankara ve İstanbul'da sahne alacak. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
deep purple
türkiye
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Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre Deep Purple, Glenn Hughes döneminde kaydettiği 'Burn' albümünün 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında 6 Ekim'de Ankara ODTÜ Vişnelik'te, 7 Ekim'de ise İstanbul Maximum Uniq Açık Hava'da hayranlarıyla buluşacak.Hughes'a sahnede grup üyelerinden gitarda Soren Andersen, davulda Ash Sheehan ve orgda Bob Fridzema eşlik edecek.Turne kapsamında grup, Burn" albümünden parçaların yanı sıra Deep Purple'ın sevilen kült şarkılarını da seslendirecek.Deep Purple'ın kayıtlarını 1973'te tamamladığı ve 1974'te piyasaya sürdüğü Burn albümü, dünya genelinde 4 milyon kopya satmış ve Almanya, Danimarka, Avusturya ile Norveç listelerine birinci sıradan girmişti.
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deep purple, türkiye, konser, müzik albümü
deep purple, türkiye, konser, müzik albümü

Deep Purple, eski solisti Glenn Hughes ile Türkiye'ye geliyor

15:32 11.05.2023 (güncellendi: 15:33 11.05.2023)
© AAEski solisti Glenn Hughes ile Deep Purple
Eski solisti Glenn Hughes ile Deep Purple - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Rock müziğinin efsane isimlerinden Deep Purple, eski solisti ve basçısı Glenn Hughes ile Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre Deep Purple, Glenn Hughes döneminde kaydettiği 'Burn' albümünün 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında 6 Ekim'de Ankara ODTÜ Vişnelik'te, 7 Ekim'de ise İstanbul Maximum Uniq Açık Hava'da hayranlarıyla buluşacak.
Hughes'a sahnede grup üyelerinden gitarda Soren Andersen, davulda Ash Sheehan ve orgda Bob Fridzema eşlik edecek.
Turne kapsamında grup, Burn" albümünden parçaların yanı sıra Deep Purple'ın sevilen kült şarkılarını da seslendirecek.
Deep Purple'ın kayıtlarını 1973'te tamamladığı ve 1974'te piyasaya sürdüğü Burn albümü, dünya genelinde 4 milyon kopya satmış ve Almanya, Danimarka, Avusturya ile Norveç listelerine birinci sıradan girmişti.
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