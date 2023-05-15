https://sputniknews.com.tr/20230515/teksasi-hortum-vurdu-1-olu-11-yarali-1071108092.html
Teksas'ı hortum vurdu: 1 ölü, 11 yaralı
Teksas'ı hortum vurdu: 1 ölü, 11 yaralı
ABD’nin Teksas eyaletini vuran hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T09:35+0300
2023-05-15T09:35+0300
2023-05-15T09:37+0300
hortum
dünya
teksas
ölü
afet
rüzgar
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ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Laguna Heights bölgesini hortum vurdu. Hortumda, 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Rüzgar hızının saatte 110 kilometreye ulaştığı hortumda birçok ev ve işyeri hasar gördü. Laguna Heights bölgesinde afet hali ilan edildi.Port Isabel Polis Departmanı tarafından yayınlanan bildiride, hortumun vurduğu Laguna Heights bölgesinde afet yardım merkezi kurulduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ana yollara araç park etmenin yasaklandığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230501/abddeki-hortumda-araclar-uctu-1070464211.html
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hortum, teksas, ölü, afet, rüzgar
hortum, teksas, ölü, afet, rüzgar
Teksas'ı hortum vurdu: 1 ölü, 11 yaralı
09:35 15.05.2023 (güncellendi: 09:37 15.05.2023) Abone ol
ABD’nin Teksas eyaletini vuran hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Laguna Heights bölgesini hortum vurdu. Hortumda, 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Rüzgar hızının saatte 110 kilometreye ulaştığı hortumda birçok ev ve işyeri hasar gördü. Laguna Heights bölgesinde afet hali ilan edildi.
Port Isabel Polis Departmanı tarafından yayınlanan bildiride, hortumun vurduğu Laguna Heights bölgesinde afet yardım merkezi kurulduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ana yollara araç park etmenin yasaklandığı duyuruldu.