ABD'deki hortumda araçlar uçtu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Millet İttifakı'nın bilişime bakış açısı nasıl?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230501/abddeki-hortumda-araclar-uctu-1070464211.html
ABD'deki hortumda araçlar uçtu
ABD'deki hortumda araçlar uçtu
ABD’nin Florida eyaletini vuran hortum yoldaki araçları uçurdu. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T23:49+0300
2023-05-01T23:52+0300
dünya
hortum
abd
araç
florida
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070464057_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a27232972ee091cd9a3c679e2bab7b81.jpg
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Gardens’ı vuran hortumda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi. Bazı araçlar hortuma yolda yakalandı. Saatte 160 kilometre rüzgar hızına sahip hortum nedeniyle bazı araçlar uçtu.Çok sayıda araç ters yüz olurken, hortumda can kaybı olmadığı açıklandı.
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070464057_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_cc482819a1594b98ce29ca8e73b38c41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hortum, abd, araç, florida
hortum, abd, araç, florida

ABD'deki hortumda araçlar uçtu

23:49 01.05.2023 (güncellendi: 23:52 01.05.2023)
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Gardens’ı vuran hortumda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi.
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Gardens’ı vuran hortumda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
Abone olTelegram
ABD’nin Florida eyaletini vuran hortum yoldaki araçları uçurdu.
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Gardens’ı vuran hortumda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi.
Bazı araçlar hortuma yolda yakalandı. Saatte 160 kilometre rüzgar hızına sahip hortum nedeniyle bazı araçlar uçtu.
Çok sayıda araç ters yüz olurken, hortumda can kaybı olmadığı açıklandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала