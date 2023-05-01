https://sputniknews.com.tr/20230501/abddeki-hortumda-araclar-uctu-1070464211.html
ABD'deki hortumda araçlar uçtu
ABD'deki hortumda araçlar uçtu
ABD’nin Florida eyaletini vuran hortum yoldaki araçları uçurdu. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T23:49+0300
2023-05-01T23:49+0300
2023-05-01T23:52+0300
dünya
hortum
abd
araç
florida
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ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Gardens’ı vuran hortumda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi. Bazı araçlar hortuma yolda yakalandı. Saatte 160 kilometre rüzgar hızına sahip hortum nedeniyle bazı araçlar uçtu.Çok sayıda araç ters yüz olurken, hortumda can kaybı olmadığı açıklandı.
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hortum, abd, araç, florida
hortum, abd, araç, florida
ABD'deki hortumda araçlar uçtu
23:49 01.05.2023 (güncellendi: 23:52 01.05.2023) Abone ol
ABD’nin Florida eyaletini vuran hortum yoldaki araçları uçurdu.
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Gardens’ı vuran hortumda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi.
Bazı araçlar hortuma yolda yakalandı. Saatte 160 kilometre rüzgar hızına sahip hortum nedeniyle bazı araçlar uçtu.
Çok sayıda araç ters yüz olurken, hortumda can kaybı olmadığı açıklandı.