https://sputniknews.com.tr/20230515/rtuk-baskani-sahin-birkac-yanli-yayin-yapan-kanal-haric-cok-basarili-bir-performans-sergilendi-1071119903.html
RTÜK Başkanı Şahin: Birkaç yanlı yayın yapan kanal hariç çok başarılı bir performans sergilendi
RTÜK Başkanı Şahin: Birkaç yanlı yayın yapan kanal hariç çok başarılı bir performans sergilendi
RTÜK Başkanı Şahin, "Birkaç yanlı yayın yapan kanal hariç, demokrasi adına çok başarılı bir performans sergilendi" ifadelerini kullandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T13:59+0300
2023-05-15T13:59+0300
2023-05-15T13:59+0300
2023 türkiye seçimleri
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
medya
spiker
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 14 Mayıs akşamında seçim yayını yapan kanallarla ilgili açıklama yaptı.RTÜK Başkanı Şahin, “Millet iradesinin sandığa yansıması için çalışan medyamız, birkaç ısrarlı yanlı yayın yapan kanal hariç demokrasi adına çok başarılı bir performans sergiledi. Sahadaki muhabirlere, spikerlere, teknik ekibe ve yayın konuklarına RTÜK Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Tebrikler…” mesajını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/rtukten-secim-yasagi-aciklamasi-1071079857.html
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, medya, spiker
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, medya, spiker
RTÜK Başkanı Şahin: Birkaç yanlı yayın yapan kanal hariç çok başarılı bir performans sergilendi
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RTÜK Başkanı Şahin, "Birkaç yanlı yayın yapan kanal hariç, demokrasi adına çok başarılı bir performans sergilendi" ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 14 Mayıs akşamında seçim yayını yapan kanallarla ilgili açıklama yaptı.
RTÜK Başkanı Şahin, “Millet iradesinin sandığa yansıması için çalışan medyamız, birkaç ısrarlı yanlı yayın yapan kanal hariç demokrasi adına çok başarılı bir performans sergiledi. Sahadaki muhabirlere, spikerlere, teknik ekibe ve yayın konuklarına RTÜK Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Tebrikler…” mesajını paylaştı.