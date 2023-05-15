https://sputniknews.com.tr/20230515/rtuk-baskani-sahin-birkac-yanli-yayin-yapan-kanal-haric-cok-basarili-bir-performans-sergilendi-1071119903.html

RTÜK Başkanı Şahin: Birkaç yanlı yayın yapan kanal hariç çok başarılı bir performans sergilendi

RTÜK Başkanı Şahin: Birkaç yanlı yayın yapan kanal hariç çok başarılı bir performans sergilendi

RTÜK Başkanı Şahin, "Birkaç yanlı yayın yapan kanal hariç, demokrasi adına çok başarılı bir performans sergilendi" ifadelerini kullandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T13:59+0300

2023-05-15T13:59+0300

2023-05-15T13:59+0300

2023 türkiye seçimleri

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

medya

spiker

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 14 Mayıs akşamında seçim yayını yapan kanallarla ilgili açıklama yaptı.RTÜK Başkanı Şahin, “Millet iradesinin sandığa yansıması için çalışan medyamız, birkaç ısrarlı yanlı yayın yapan kanal hariç demokrasi adına çok başarılı bir performans sergiledi. Sahadaki muhabirlere, spikerlere, teknik ekibe ve yayın konuklarına RTÜK Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Tebrikler…” mesajını paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/rtukten-secim-yasagi-aciklamasi-1071079857.html

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, medya, spiker