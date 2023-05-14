https://sputniknews.com.tr/20230514/rtukten-secim-yasagi-aciklamasi-1071079857.html
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T17:50+0300
2023-05-14T17:50+0300
2023-05-14T17:50+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
seçim yasakları
yasak
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Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Saat 17:00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona ererken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı ile ilgili, “YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/sanliurfa-valiligi-toplu-oy-kullanimi-soz-konusu-degil-1071078407.html
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türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), seçim yasakları, yasak
türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), seçim yasakları, yasak
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" dedi.
Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Saat 17:00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona ererken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı ile ilgili, “YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur” dedi.