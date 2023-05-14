https://sputniknews.com.tr/20230514/rtukten-secim-yasagi-aciklamasi-1071079857.html

RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması

RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T17:50+0300

2023-05-14T17:50+0300

2023-05-14T17:50+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

seçim yasakları

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0b/1052619107_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_ebbe2898855158113f23bdb49f61d6d3.jpg

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Saat 17:00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona ererken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı ile ilgili, “YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230514/sanliurfa-valiligi-toplu-oy-kullanimi-soz-konusu-degil-1071078407.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), seçim yasakları, yasak