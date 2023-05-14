https://sputniknews.com.tr/20230514/sanliurfa-valiligi-toplu-oy-kullanimi-soz-konusu-degil-1071078407.html
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Harran ilçesine bağlı Minare köyünde çekildiği öne sürülen toplu oy kullanım videosu üzerine, "Minare... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T17:37+0300
2023-05-14T17:37+0300
2023-05-14T17:38+0300
2023 türkiye seçimleri
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
oy verme
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Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20230514/mesut-sure-bu-sene-de-kabinlere-sigmadi-bu-kez-ya-kabinler-bi-tik-buyuk-ya-ben-cekmisim-azicik-1071077863.html
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, oy verme
şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, oy verme
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
17:37 14.05.2023 (güncellendi: 17:38 14.05.2023) Abone ol
Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Harran ilçesine bağlı Minare köyünde çekildiği öne sürülen toplu oy kullanım videosu üzerine, "Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır."