https://sputniknews.com.tr/20230514/mesut-sure-bu-sene-de-kabinlere-sigmadi-bu-kez-ya-kabinler-bi-tik-buyuk-ya-ben-cekmisim-azicik-1071077863.html
Mesut Süre bu sene de kabinlere sığmadı: 'Bu kez ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık'
Mesut Süre bu sene de kabinlere sığmadı: 'Bu kez ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık'
Komedyen Mesut Süre, oy kullanma anına ilişkin bir paylaşım yaptı. Süre, “Bu sene ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık” dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T17:24+0300
2023-05-14T17:24+0300
2023-05-14T17:42+0300
2023 türkiye seçimleri
kabin
komedyen
mesut süre
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Oy kullanmak için sandık başına giden komedyen Mesut Süre, güldüren bir paylaşımda bulundu.2 metre 1 santimlik uzun boyu nedeniyle ‘kabinlere sığmadığını’ söyleyen Süre’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230514/kirgizlar-oy-kullanmaya-atlariyla-gitti-1071061075.html
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kabin, komedyen, mesut süre
kabin, komedyen, mesut süre
Mesut Süre bu sene de kabinlere sığmadı: 'Bu kez ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık'
17:24 14.05.2023 (güncellendi: 17:42 14.05.2023) Abone ol
Komedyen Mesut Süre, oy kullanma anına ilişkin bir paylaşım yaptı. Süre, “Bu sene ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık” dedi.
Oy kullanmak için sandık başına giden komedyen Mesut Süre, güldüren bir paylaşımda bulundu.
2 metre 1 santimlik uzun boyu nedeniyle ‘kabinlere sığmadığını’ söyleyen Süre’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Geldi geldi :))) Bu sene ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık:))”