https://sputniknews.com.tr/20230514/mesut-sure-bu-sene-de-kabinlere-sigmadi-bu-kez-ya-kabinler-bi-tik-buyuk-ya-ben-cekmisim-azicik-1071077863.html

Mesut Süre bu sene de kabinlere sığmadı: 'Bu kez ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık'

Mesut Süre bu sene de kabinlere sığmadı: 'Bu kez ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık'

Komedyen Mesut Süre, oy kullanma anına ilişkin bir paylaşım yaptı. Süre, “Bu sene ya kabinler bi tık büyük ya ben çekmişim azıcık” dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T17:24+0300

2023-05-14T17:24+0300

2023-05-14T17:42+0300

2023 türkiye seçimleri

kabin

komedyen

mesut süre

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Oy kullanmak için sandık başına giden komedyen Mesut Süre, güldüren bir paylaşımda bulundu.2 metre 1 santimlik uzun boyu nedeniyle ‘kabinlere sığmadığını’ söyleyen Süre’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230514/kirgizlar-oy-kullanmaya-atlariyla-gitti-1071061075.html

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kabin, komedyen, mesut süre