https://sputniknews.com.tr/20230515/polonya-ilk-himars-sistemlerini-teslim-aldi-1071131626.html

Polonya ilk HIMARS sistemlerini teslim aldı

Polonya ilk HIMARS sistemlerini teslim aldı

Polonya, sipariş ettiği ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinin ilk bölümünü teslim aldı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T17:05+0300

2023-05-15T17:05+0300

2023-05-15T17:05+0300

savunma

polonya

himars roket sistemi

abd

teslimat

silah

tedarik

nato

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Polonya, 2019 yılında ABD’li teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'e sipariş edilen 20 adet yüksek hareket kabiliyetli çoklu roketatar sistemi M142 HIMARS'ların ilk teslimatını aldıklarını duyurdu. Başkent Varşova'daki hava üssünde düzenlenen törende konuşan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, HIMARS'ların Varmiya-Mazurya bölgesindeki 16. Mekanize Tümen'in hizmetine verileceğini söyledi. Şubat ayında ABD Kongresi'nin Polonya'ya 500 adet HIMARS satışını daha onayladığını hatırlatan Blaszczak, söz konusu HIMARS'ların en hızlı şekilde Polonya'ya getirilerek yüksek mobiliteye sahip JELCZ kamyonlarına monte edileceğini bildirdi. "Bu yeni sözleşme kapsamında HIMARS'ların hem roketlerinin hem de fırlatma rampalarının Polonya'da ortak üretiminin sağlanmasını istiyoruz. Kendimize koyduğumuz hedef bu" şeklinde konuşan Mariusz Blaszczak, satın alma sözleşmenin teknik detaylarına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.'Topçu birlikleri Ukrayna'da önemli rol oynuyor'Polonya'nın Torun kenti yakınlarında askerlere eğitim verilecek bir HIMARS eğitim merkezi kurulacağını ifade eden Polonyalı Bakan Blaszczak, Ukrayna'da topçu birliklerinin önemli rol oynadığını gözlemlediklerini, bu nedenle topçu sistemleri ile topçu birliklerinin kapasite ve yeteneklerini artırmak istediklerini söyledi. Mayıs ayı başında ABD'de temaslarda bulunan Blaszczak, bu yılın sonlarına doğru Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacağını, merkezin yalnızca Polonya için değil, diğer Avrupa ülkeleri için de üretim noktası olmasını amaçladıklarını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230505/polonyada-himars-coklu-roketatar-merkezi-kurulacak-1070674050.html

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polonya, himars roket sistemi, abd, teslimat, silah, tedarik, nato