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Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak
Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak
Polonya’da bu yıl içerisinde ABD'den satın alınacak mühimmatlarla HIMARS çoklu roketatar merkezinin kurulacağı belirtildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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Polonya’dan savunma sanayisine yönelik yeni bir adım geldi. ABD’deki 3 günlük ziyaret çerçevesinde Maryland’deki Teknoloji ve Havacılık şirketi Lockheed Martin’e giden Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak açıklamada bulundu.Blaszcak, bu yılın sonlarında Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacağını söyledi.Birçok Avrupa ülkesinin HIMARS çoklu roketatar sistemiyle ilgilendiğini belirten Blaszczak, merkezin yalnızca Polonya değil, diğer Avrupa ülkeleri için de üretim noktası olmasını amaçladıklarını bildirdi.Teknoloji ve Havacılık Şirketi Lockheed Martin yöneticileriyle görüştüğünü belirten Blasczak, şirketin Polonya savunma sanayisiyle iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Blasczak, ABD'nin de Polonya savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda işbirliğine ilişkin güvence verdiğini ifade etti.Söz konusu HIMARS çoklu roketatarlarını 2019 yılında sipariş ettikleri belirten Blaszcak, bu yıl yine HIMARS çoklu roketatarlarının 18. Mekanize Tümen'e teslimatının gerçekleşeceğini aktardı.Polonyalı bakan ayrıca 500 adet yeni HIMARS siparişi için ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.ABD'li yetkililerle Javelin lazer güdümlü tanksavar füzelerinin Polonya'da üretim planını ele aldıklarını söyleyen bakan, "Ukrayna'da kendilerini kanıtlayan bu füzelere ihtiyaç Polonya'da da, diğer Avrupa ülkelerinde de oldukça fazla" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/polonya-savunma-bakani-kaliningrad-bolgesi-sinirina-himars-sistemleri-yerlestirecegiz-1068417197.html
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polonya, abd, avrupa, himars, roketatar, çok namlulu roketatar, varşova, javelin anti tank kompleksleri
polonya, abd, avrupa, himars, roketatar, çok namlulu roketatar, varşova, javelin anti tank kompleksleri

Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacak

16:31 05.05.2023
© AAHIMARS sistemi
HIMARS sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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Polonya’da bu yıl içerisinde ABD'den satın alınacak mühimmatlarla HIMARS çoklu roketatar merkezinin kurulacağı belirtildi.
Polonya’dan savunma sanayisine yönelik yeni bir adım geldi. ABD’deki 3 günlük ziyaret çerçevesinde Maryland’deki Teknoloji ve Havacılık şirketi Lockheed Martin’e giden Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak açıklamada bulundu.
Blaszcak, bu yılın sonlarında Polonya'da HIMARS çoklu roketatar merkezi kurulacağını söyledi.
Birçok Avrupa ülkesinin HIMARS çoklu roketatar sistemiyle ilgilendiğini belirten Blaszczak, merkezin yalnızca Polonya değil, diğer Avrupa ülkeleri için de üretim noktası olmasını amaçladıklarını bildirdi.
Teknoloji ve Havacılık Şirketi Lockheed Martin yöneticileriyle görüştüğünü belirten Blasczak, şirketin Polonya savunma sanayisiyle iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Blasczak, ABD'nin de Polonya savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda işbirliğine ilişkin güvence verdiğini ifade etti.
Söz konusu HIMARS çoklu roketatarlarını 2019 yılında sipariş ettikleri belirten Blaszcak, bu yıl yine HIMARS çoklu roketatarlarının 18. Mekanize Tümen'e teslimatının gerçekleşeceğini aktardı.
Polonyalı bakan ayrıca 500 adet yeni HIMARS siparişi için ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
ABD'li yetkililerle Javelin lazer güdümlü tanksavar füzelerinin Polonya'da üretim planını ele aldıklarını söyleyen bakan, "Ukrayna'da kendilerini kanıtlayan bu füzelere ihtiyaç Polonya'da da, diğer Avrupa ülkelerinde de oldukça fazla" dedi.
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
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