https://sputniknews.com.tr/20230317/polonya-savunma-bakani-kaliningrad-bolgesi-sinirina-himars-sistemleri-yerlestirecegiz-1068417197.html
Polonya Savunma Bakanı: Kaliningrad bölgesi sınırına HIMARS sistemleri yerleştireceğiz
Polonya Savunma Bakanı: Kaliningrad bölgesi sınırına HIMARS sistemleri yerleştireceğiz
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırına ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri yerleştirileceklerini belirtti. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
dünya
kaliningrad
polonya
mariusz blaszcak
himars
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırındaki Olsztyn kentinde Polonya Silahlı Kuvvetleri ve Bölgesel Savunma Güçleri personelinin yemin töreninde konuştu. Blaszczak, Olsztyn'de konuşlu 16. Mekanize Tümeninin yakın zamanda 2019'da ABD'den sipariş edilen HIMARS sistemlerini teslim alacağını söyledi.Blaschak, 16. Mekanize Tümeninin ayrıca Güney Kore'den satın alınan K2 tankları ve K9 obüsleri ile de donatılacağını belirterek, "16. Mekanize Tümeni her geçen gün güçleniyor. Polonya makamlarının görevi, silahlı kuvvetlerimizi Vladimir Putin'in Polonya'ya saldırmaya cesaret edemeyeceği şekilde güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.
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kaliningrad, polonya, mariusz blaszcak, himars
kaliningrad, polonya, mariusz blaszcak, himars
Polonya Savunma Bakanı: Kaliningrad bölgesi sınırına HIMARS sistemleri yerleştireceğiz
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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırına ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri yerleştirileceklerini belirtti.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırındaki Olsztyn kentinde Polonya Silahlı Kuvvetleri ve Bölgesel Savunma Güçleri personelinin yemin töreninde konuştu.
Blaszczak, Olsztyn'de konuşlu 16. Mekanize Tümeninin yakın zamanda 2019'da ABD'den sipariş edilen HIMARS sistemlerini teslim alacağını söyledi.
Blaschak, 16. Mekanize Tümeninin ayrıca Güney Kore'den satın alınan K2 tankları ve K9 obüsleri ile de donatılacağını belirterek, "16. Mekanize Tümeni her geçen gün güçleniyor. Polonya makamlarının görevi, silahlı kuvvetlerimizi Vladimir Putin'in Polonya'ya saldırmaya cesaret edemeyeceği şekilde güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.