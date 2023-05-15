https://sputniknews.com.tr/20230515/osman-gokcek-ankaradan-meclise-secildi-1071124215.html
Osman Gökçek Ankara'dan Meclis'e seçildi
Osman Gökçek Ankara'dan Meclis'e seçildi
AK Parti'nin Ankara 2. Bölge'de 5. sıradan aday gösterdiği Melih Gökçek'in oğlu iş insanı Osman Gökçek, milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:09+0300
2023-05-15T15:09+0300
2023-05-15T15:09+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
ankara
osman gökçek
milletvekili
milletvekili adayı
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Osman Gökçek, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerinde AK Parti listelerinden Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday oldu.Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Ankara 2. Bölge'de sandıkların yüzde 99.45'i açıldı. AK Parti yüzde 41.83 ile 6 milletvekili, CHP yüzde 20.54 ile 3 milletvekili, MHP yüzde 12.05 ile 1 milletvekili İYİ Parti yüzde 11.72 ile 1 milletvekilliği kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/istanbul-havalimaninda-kurulan-sandiklardaki-secim-sonuclari-belli-oldu-1071123093.html
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osman gökçek milletvekilliği,osman gökçek seçildi mi,osman gökçek milletvekili seçildi mi
osman gökçek milletvekilliği,osman gökçek seçildi mi,osman gökçek milletvekili seçildi mi
Osman Gökçek Ankara'dan Meclis'e seçildi
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AK Parti'nin Ankara 2. Bölge'de 5. sıradan aday gösterdiği Melih Gökçek'in oğlu iş insanı Osman Gökçek, milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.
Osman Gökçek, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerinde AK Parti listelerinden Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday oldu.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Ankara 2. Bölge'de sandıkların yüzde 99.45'i açıldı. AK Parti yüzde 41.83 ile 6 milletvekili, CHP yüzde 20.54 ile 3 milletvekili, MHP yüzde 12.05 ile 1 milletvekili İYİ Parti yüzde 11.72 ile 1 milletvekilliği kazandı.