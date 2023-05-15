https://sputniknews.com.tr/20230515/osman-gokcek-ankaradan-meclise-secildi-1071124215.html

Osman Gökçek Ankara'dan Meclis'e seçildi

Osman Gökçek Ankara'dan Meclis'e seçildi

AK Parti'nin Ankara 2. Bölge'de 5. sıradan aday gösterdiği Melih Gökçek'in oğlu iş insanı Osman Gökçek, milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T15:09+0300

2023-05-15T15:09+0300

2023-05-15T15:09+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

ankara

osman gökçek

milletvekili

milletvekili adayı

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Osman Gökçek, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerinde AK Parti listelerinden Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday oldu.Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Ankara 2. Bölge'de sandıkların yüzde 99.45'i açıldı. AK Parti yüzde 41.83 ile 6 milletvekili, CHP yüzde 20.54 ile 3 milletvekili, MHP yüzde 12.05 ile 1 milletvekili İYİ Parti yüzde 11.72 ile 1 milletvekilliği kazandı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/istanbul-havalimaninda-kurulan-sandiklardaki-secim-sonuclari-belli-oldu-1071123093.html

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