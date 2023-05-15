https://sputniknews.com.tr/20230515/istanbul-havalimaninda-kurulan-sandiklardaki-secim-sonuclari-belli-oldu-1071123093.html

İstanbul Havalimanı'nda kurulan sandıklardaki seçim sonuçları belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda kurulan sandıklardaki seçim sonuçları belli oldu

İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:54+0300

2023-05-15T14:54+0300

2023-05-15T14:56+0300

2023 türkiye seçimleri

istanbul havalimanı

oy

seçim

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Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullandı.Gece saatlerinde başlayan oy sayım ve tasnif işlemi öğle saatlerinde tamamlandı.Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçiminde 18 bin 81 oy geçerli kabul edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1, Sinan Oğan 417, Muharrem İnce ise 152 oy aldı.28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde geçerli oy kullanımı 17 bin 299 oldu.Bu sonuçlara göre, CHP 6 bin 424, AK Parti 6 bin 321, İYİ Parti 1019, Yeşil Sol Parti 1010, MHP 1151, Yeniden Refah Partisi 285, Zafer Partisi 229, Türkiye İşçi Partisi 819, Anavatan Partisi 14, Genç Parti 17, Vatan Partisi 10 oy aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/yurtdisinda-kullanilan-oylar-turkiyeye-getiriliyor-1070916617.html

istanbul havalimanı

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