https://sputniknews.com.tr/20230510/yurtdisinda-kullanilan-oylar-turkiyeye-getiriliyor-1070916617.html

Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışı temsilciliklerinde kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T19:54+0300

2023-05-10T19:54+0300

2023-05-10T19:56+0300

2023 türkiye seçimleri

türk hava yolları

türk hava yolları (thy)

istanbul

çuval

sandık

istanbul havalimanı

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Yurtdışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.Kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilciler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.Oy torbaları 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındıUçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu.Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki yurtdışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü. Yurtdışından getirilen oy torbaları, görevli hakim nezaretinde İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.Oyların içinde bulunduğu torbalar daha sonra Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak.Oyların bulunduğu çuvallar gün içinde İstanbul'a gelmeye devam edecek.Yurtdışında kullanılan oyların bulunduğu mühürlü çuvalların geri kalanının yarın saat 14.30 civarında İstanbul Havalimanı'na getirileceği öğrenildi.Yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

istanbul

istanbul havalimanı

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