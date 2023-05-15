https://sputniknews.com.tr/20230515/mezarlikta-insan-kemikleri-buldugunu-dusunerek-ihbarda-bulundu-hayvana-ait-oldugu-belirlendi-1071122989.html

Mezarlıkta insan kemikleri bulduğunu düşünerek ihbarda bulundu, hayvana ait olduğu belirlendi

Mezarlıkta insan kemikleri bulduğunu düşünerek ihbarda bulundu, hayvana ait olduğu belirlendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden kadın, bir mezarlığın içerisinde insan kemiği bulduğunu söyleyerek polis ekiplerini harekete geçirdi... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:53+0300

2023-05-15T14:53+0300

2023-05-15T14:53+0300

türkiye

insan kemikleri

kayseri

mezar

hayvan

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Kayseri’de, Tanpınar Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Sokak üzerinde bulunan mezarlığa ziyarete giden kadın, bir mezarın üzerinde insan kemiği bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu ihbarcı kadının insan kemiği gördüğünü iddia ettiği mezarı bularak inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemede, ihbarcının insan kemiği olarak iddia ettiği kemiklerin hayvan kemiği olduğu anlaşıldı.İhbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20230411/afyonkarahisarda-temel-kazisinda-bulunan-lahitteki-4-comlekten-insan-kemigi-cikti-1069537125.html

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insan kemikleri, kayseri, mezar, hayvan