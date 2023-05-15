https://sputniknews.com.tr/20230515/mezarlikta-insan-kemikleri-buldugunu-dusunerek-ihbarda-bulundu-hayvana-ait-oldugu-belirlendi-1071122989.html
Mezarlıkta insan kemikleri bulduğunu düşünerek ihbarda bulundu, hayvana ait olduğu belirlendi
Mezarlıkta insan kemikleri bulduğunu düşünerek ihbarda bulundu, hayvana ait olduğu belirlendi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden kadın, bir mezarlığın içerisinde insan kemiği bulduğunu söyleyerek polis ekiplerini harekete geçirdi... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T14:53+0300
2023-05-15T14:53+0300
2023-05-15T14:53+0300
türkiye
insan kemikleri
kayseri
mezar
hayvan
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Kayseri’de, Tanpınar Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Sokak üzerinde bulunan mezarlığa ziyarete giden kadın, bir mezarın üzerinde insan kemiği bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu ihbarcı kadının insan kemiği gördüğünü iddia ettiği mezarı bularak inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemede, ihbarcının insan kemiği olarak iddia ettiği kemiklerin hayvan kemiği olduğu anlaşıldı.İhbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230411/afyonkarahisarda-temel-kazisinda-bulunan-lahitteki-4-comlekten-insan-kemigi-cikti-1069537125.html
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insan kemikleri, kayseri, mezar, hayvan
insan kemikleri, kayseri, mezar, hayvan
Mezarlıkta insan kemikleri bulduğunu düşünerek ihbarda bulundu, hayvana ait olduğu belirlendi
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden kadın, bir mezarlığın içerisinde insan kemiği bulduğunu söyleyerek polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalarda kemiğin bir hayvana ait olduğu tespit edildi.
Kayseri’de, Tanpınar Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Sokak üzerinde bulunan mezarlığa ziyarete giden kadın, bir mezarın üzerinde insan kemiği bulduğunu ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu ihbarcı kadının insan kemiği gördüğünü iddia ettiği mezarı bularak inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemede, ihbarcının insan kemiği olarak iddia ettiği kemiklerin hayvan kemiği olduğu anlaşıldı.
İhbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler normale döndü.