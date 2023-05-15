https://sputniknews.com.tr/20230515/memleket-partisi-sozcusu-sayan-biz-soyledik-siz-dinlemediniz-1071108861.html
Memleket Partisi Sözcüsü Sayan: Biz söyledik, siz dinlemediniz
Memleket Partisi Sözcüsü Sayan: Biz söyledik, siz dinlemediniz
Memleket Partisi Sözcüsü Sayan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından, “Biz söyledik, siz dinlemediniz” paylaşımında bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T10:21+0300
2023-05-15T10:21+0300
2023-05-15T10:33+0300
memleket partisi
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
ipek özkal sayan
seçim
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Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi seçim sonuçları sonrasında Twitter’dan paylaşımda bulundu.Sayan, “Biz söyledik, siz dinlemediniz” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı yarışında, adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ben olmazsam 1. turda Erdoğan seçimi kazanıyor” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/muharrem-incenin-sandigindan-kilicdaroglu-cikti-1071093379.html
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memleket partisi, muharrem ince, ipek özkal sayan, seçim
memleket partisi, muharrem ince, ipek özkal sayan, seçim
Memleket Partisi Sözcüsü Sayan: Biz söyledik, siz dinlemediniz
10:21 15.05.2023 (güncellendi: 10:33 15.05.2023) Abone ol
Memleket Partisi Sözcüsü Sayan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından, “Biz söyledik, siz dinlemediniz” paylaşımında bulundu.
Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi seçim sonuçları sonrasında Twitter’dan paylaşımda bulundu.
Sayan, “Biz söyledik, siz dinlemediniz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı yarışında, adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ben olmazsam 1. turda Erdoğan seçimi kazanıyor” ifadelerini kullanmıştı.