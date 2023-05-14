https://sputniknews.com.tr/20230514/muharrem-incenin-sandigindan-kilicdaroglu-cikti-1071093379.html
İnce'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı
İnce'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T22:34+0300
2023-05-14T22:34+0300
2023-05-14T22:34+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
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İnce'nin oy verdiği Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 numaralı sandıkta 361 oy kullanıldı.Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 296 oyla birinci oldu.Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Muharrem İnce'ye 3, Kemal Kılıçdaroğlu'na 296 ve Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-her-ne-olursa-olsun-sandiklarin-basindan-ayrilmamalarini-rica-ediyorum-1071091683.html
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memleket partisi, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu
memleket partisi, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu
İnce'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.
İnce'nin oy verdiği Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 numaralı sandıkta 361 oy kullanıldı.
Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 296 oyla birinci oldu.
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Muharrem İnce'ye 3, Kemal Kılıçdaroğlu'na 296 ve Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.