https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-her-ne-olursa-olsun-sandiklarin-basindan-ayrilmamalarini-rica-ediyorum-1071091683.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dava arkadaşlarımdan sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dava arkadaşlarımdan sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T22:05+0300

2023-05-14T22:05+0300

2023-05-14T22:09+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

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2023

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, seçim