https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-her-ne-olursa-olsun-sandiklarin-basindan-ayrilmamalarini-rica-ediyorum-1071091683.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dava arkadaşlarımdan sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dava arkadaşlarımdan sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T22:05+0300
2023-05-14T22:05+0300
2023-05-14T22:09+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071007741_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_5ac2449db2951429e65f46acb1a6b351.jpg
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071007741_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_4c29ae85d318f0c16ae9acbc705d4784.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, seçim
recep tayyip erdoğan, seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dava arkadaşlarımdan sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum
22:05 14.05.2023 (güncellendi: 22:09 14.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.
Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.
Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.
Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."