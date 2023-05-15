https://sputniknews.com.tr/20230515/kilicdaroglu-chp-genel-merkezinde-aciklamalarda-bulunuyor-1071102180.html

Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunarak, "Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne, bu... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T02:59+0300

2023-05-15T02:59+0300

2023-05-15T03:06+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

millet ittifakı

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleriyle birlikte açıklamada bulundu.Kılıçdaroğlu, "Tüm seçmenlere yürekten teşekkürler. Özellikle gençlerin ve kadınların katılımı sonucundan memnunuz" dedi.Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz, veriler şu anda artmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne, bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, "Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için mücadelemizi yapacağız" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230515/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-aciklama-yapiyor-1071098905.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, millet ittifakı