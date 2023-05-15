https://sputniknews.com.tr/20230515/kilicdaroglu-chp-genel-merkezinde-aciklamalarda-bulunuyor-1071102180.html
Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne
Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunarak, "Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne, bu... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T02:59+0300
2023-05-15T02:59+0300
2023-05-15T03:06+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
millet ittifakı
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleriyle birlikte açıklamada bulundu.Kılıçdaroğlu, "Tüm seçmenlere yürekten teşekkürler. Özellikle gençlerin ve kadınların katılımı sonucundan memnunuz" dedi.Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz, veriler şu anda artmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne, bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, "Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için mücadelemizi yapacağız" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-aciklama-yapiyor-1071098905.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, chp, millet ittifakı
Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne
02:59 15.05.2023 (güncellendi: 03:06 15.05.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunarak, "Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne, bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleriyle birlikte açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Tüm seçmenlere yürekten teşekkürler. Özellikle gençlerin ve kadınların katılımı sonucundan memnunuz" dedi.
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz, veriler şu anda artmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne, bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, "Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için mücadelemizi yapacağız" diye ekledi.