https://sputniknews.com.tr/20230515/hande-karacasu-bir-zamanlar-bana-irkci-diyenler-fox-tvde-ozdag-ve-ogani-ovuyor-1071111622.html
Hande Karacasu: Bir zamanlar bana 'ırkçı' diyenler Fox TV'de Özdağ ve Oğan'ı övüyor
Hande Karacasu: Bir zamanlar bana 'ırkçı' diyenler Fox TV'de Özdağ ve Oğan'ı övüyor
Gazeteci Hande Karacasu, "Bir zamanlar bana 'ırkçı' deyip alayvari konuşanlar şimdi Özdağ ve Oğan’ın sığınmacı karşıtı politikasını övüyor Fox’ta" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T12:13+0300
2023-05-15T12:13+0300
2023-05-15T12:14+0300
politika
nevşin mengü
fox tv
zafer partisi
seçim
hande karacasu
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Milliyetçi görüşleriyle ön plana çıkan gazeteci Hande Karacasu, Fox TV'de seçim gecesi program sunan Nevşin Mengü'yü eleştirdi. Karacasu, "Bir zamanlar bana 'ırkçı' deyip alayvari konuşanlar şimdi Özdağ ve Oğan’ın sığınmacı karşıtı politikasını övüyor Fox’ta. Günaydın hanımefendi!" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/2-ilde-ilk-kez-kadin-milletvekili-secildi-1071112531.html
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nevşin mengü, fox tv, zafer partisi, seçim, hande karacasu
nevşin mengü, fox tv, zafer partisi, seçim, hande karacasu
Hande Karacasu: Bir zamanlar bana 'ırkçı' diyenler Fox TV'de Özdağ ve Oğan'ı övüyor
12:13 15.05.2023 (güncellendi: 12:14 15.05.2023) Abone ol
Gazeteci Hande Karacasu, "Bir zamanlar bana 'ırkçı' deyip alayvari konuşanlar şimdi Özdağ ve Oğan’ın sığınmacı karşıtı politikasını övüyor Fox’ta" dedi.
Milliyetçi görüşleriyle ön plana çıkan gazeteci Hande Karacasu, Fox TV'de seçim gecesi program sunan Nevşin Mengü'yü eleştirdi.
Karacasu, "Bir zamanlar bana 'ırkçı' deyip alayvari konuşanlar şimdi Özdağ ve Oğan’ın sığınmacı karşıtı politikasını övüyor Fox’ta. Günaydın hanımefendi!" ifadelerini kullandı.