https://sputniknews.com.tr/20230515/hande-karacasu-bir-zamanlar-bana-irkci-diyenler-fox-tvde-ozdag-ve-ogani-ovuyor-1071111622.html

Hande Karacasu: Bir zamanlar bana 'ırkçı' diyenler Fox TV'de Özdağ ve Oğan'ı övüyor

Hande Karacasu: Bir zamanlar bana 'ırkçı' diyenler Fox TV'de Özdağ ve Oğan'ı övüyor

Gazeteci Hande Karacasu, "Bir zamanlar bana 'ırkçı' deyip alayvari konuşanlar şimdi Özdağ ve Oğan’ın sığınmacı karşıtı politikasını övüyor Fox’ta" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T12:13+0300

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politika

nevşin mengü

fox tv

zafer partisi

seçim

hande karacasu

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Milliyetçi görüşleriyle ön plana çıkan gazeteci Hande Karacasu, Fox TV'de seçim gecesi program sunan Nevşin Mengü'yü eleştirdi. Karacasu, "Bir zamanlar bana 'ırkçı' deyip alayvari konuşanlar şimdi Özdağ ve Oğan’ın sığınmacı karşıtı politikasını övüyor Fox’ta. Günaydın hanımefendi!" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/2-ilde-ilk-kez-kadin-milletvekili-secildi-1071112531.html

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nevşin mengü, fox tv, zafer partisi, seçim, hande karacasu