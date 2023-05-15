https://sputniknews.com.tr/20230515/2-ilde-ilk-kez-kadin-milletvekili-secildi-1071112531.html
2 ilde ilk kez kadın milletvekili seçildi
2 ilde ilk kez kadın milletvekili seçildi
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sandık başına gitti. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre, Nevşehir ve Giresun'da... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T11:30+0300
2023-05-15T11:30+0300
2023-05-15T11:30+0300
2023 türkiye seçimleri
mhp
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kadın
kadın milletvekili
aday
seçim
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP'nin Nevşehir'de birinci sıra adayıydı. Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 20.5'ini alan Kılıç, kentin ilk kadın milletvekili oldu.Partinin il başkanlığı önünde konuşan Kılıç, Nevşehir'in ilk kadın milletvekili olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer kent de Giresun oldu. CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş, yüzde 20 oy alarak milletvekili seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/istanbulun-4-ilcesinde-secim-sonuclarina-itiraz-1071112051.html
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mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kadın, kadın milletvekili, aday, seçim
mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kadın, kadın milletvekili, aday, seçim
2 ilde ilk kez kadın milletvekili seçildi
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sandık başına gitti. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre, Nevşehir ve Giresun'da ilk kez kadın milletvekili seçildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP'nin Nevşehir'de birinci sıra adayıydı. Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 20.5'ini alan Kılıç, kentin ilk kadın milletvekili oldu.
Partinin il başkanlığı önünde konuşan Kılıç, Nevşehir'in ilk kadın milletvekili olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer kent de Giresun oldu. CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş, yüzde 20 oy alarak milletvekili seçildi.