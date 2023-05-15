https://sputniknews.com.tr/20230515/istanbulun-4-ilcesinde-secim-sonuclarina-itiraz-1071112051.html

İstanbul'un 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

İstanbul'un 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

İstanbul'un Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T11:14+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

seçimler

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

itiraz

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine girilmesinin ardından partilerden itirazlar gelmeye devam ediyor. İstanbul'un 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Bu ilçeler arasında Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş bulunuyor.ŞileAK Parti temsilcileri, Şile'de ilçe seçim kuruluna başvurarak, 7 sandık için sonuçlara itiraz etti.BahçelievlerİYİ Parti temsilcileri, Bahçelievler'de ilçe seçim kuruluna başvurarak 12 sandık için sonuçlara itirazda bulundu.ÇatalcaAK Parti ve CHP temsilcileri, Çatalca'da ilçe seçim kuruluna başvurarak 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.BeşiktaşAK Parti ve CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1369 numaralı sandık için sonuçlara itirazda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230515/ysk-baskani-yener-yurt-icinde-sandiklarin-yuzde-99u-acildi-1071108613.html

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