https://sputniknews.com.tr/20230515/istanbulun-4-ilcesinde-secim-sonuclarina-itiraz-1071112051.html
İstanbul'un 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
İstanbul'un 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
İstanbul'un Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T11:14+0300
2023-05-15T11:14+0300
2023-05-15T11:14+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
seçimler
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
itiraz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071099889_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_be4d193acaae5539893be621a8b40a90.jpg
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine girilmesinin ardından partilerden itirazlar gelmeye devam ediyor. İstanbul'un 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Bu ilçeler arasında Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş bulunuyor.ŞileAK Parti temsilcileri, Şile'de ilçe seçim kuruluna başvurarak, 7 sandık için sonuçlara itiraz etti.BahçelievlerİYİ Parti temsilcileri, Bahçelievler'de ilçe seçim kuruluna başvurarak 12 sandık için sonuçlara itirazda bulundu.ÇatalcaAK Parti ve CHP temsilcileri, Çatalca'da ilçe seçim kuruluna başvurarak 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.BeşiktaşAK Parti ve CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1369 numaralı sandık için sonuçlara itirazda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230515/ysk-baskani-yener-yurt-icinde-sandiklarin-yuzde-99u-acildi-1071108613.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071099889_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_095da311bc5fd0d440c7cc3edbad2e1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçim, seçimler, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), itiraz
seçim, seçimler, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), itiraz
İstanbul'un 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
Abone ol
İstanbul'un Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine girilmesinin ardından partilerden itirazlar gelmeye devam ediyor.
İstanbul'un 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Bu ilçeler arasında Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş bulunuyor.
Şile
AK Parti temsilcileri, Şile'de ilçe seçim kuruluna başvurarak, 7 sandık için sonuçlara itiraz etti.
Bahçelievler
İYİ Parti temsilcileri, Bahçelievler'de ilçe seçim kuruluna başvurarak 12 sandık için sonuçlara itirazda bulundu.
Çatalca
AK Parti ve CHP temsilcileri, Çatalca'da ilçe seçim kuruluna başvurarak 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.
Beşiktaş
AK Parti ve CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1369 numaralı sandık için sonuçlara itirazda bulundu.