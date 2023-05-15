https://sputniknews.com.tr/20230515/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-turkiye-erdogan-ile-yukselise-devam-etme-arzusunu-ifade-etti-1071134465.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Erdoğan ile yükselişe devam etme arzusunu ifade etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Erdoğan ile yükselişe devam etme arzusunu ifade etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin güven, istikrar ve kalkınmaya "evet" diyerek, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T18:21+0300
2023-05-15T18:21+0300
2023-05-15T18:22+0300
2023 türkiye seçimleri
fuat oktay
cumhurbaşkanlığı
seçim
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Oktay, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs'ta milletimiz 'Yeter! Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek geleceğe mührünü vurmuştur. Türkiye, güven, istikrar ve kalkınmaya 'evet' diyerek Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye Yüzyılı'nda yükselişe devam arzusunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye'nin parlak geleceği için 'Durmak yok, yola devam.' Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230515/ikinci-turda-50-bin-yeni-secmen-oy-kullanacak-1071133805.html
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fuat oktay, cumhurbaşkanlığı, seçim
fuat oktay, cumhurbaşkanlığı, seçim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Erdoğan ile yükselişe devam etme arzusunu ifade etti
18:21 15.05.2023 (güncellendi: 18:22 15.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin güven, istikrar ve kalkınmaya "evet" diyerek, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yükselişe devam etme arzusunu güçlü bir şekilde ifade ettiğini bildirdi.
Oktay, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs'ta milletimiz 'Yeter! Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek geleceğe mührünü vurmuştur. Türkiye, güven, istikrar ve kalkınmaya 'evet' diyerek Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye Yüzyılı'nda yükselişe devam arzusunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye'nin parlak geleceği için 'Durmak yok, yola devam.' Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.