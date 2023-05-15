https://sputniknews.com.tr/20230515/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-turkiye-erdogan-ile-yukselise-devam-etme-arzusunu-ifade-etti-1071134465.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Erdoğan ile yükselişe devam etme arzusunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Erdoğan ile yükselişe devam etme arzusunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin güven, istikrar ve kalkınmaya "evet" diyerek, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T18:21+0300

2023-05-15T18:21+0300

2023-05-15T18:22+0300

2023 türkiye seçimleri

fuat oktay

cumhurbaşkanlığı

seçim

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Oktay, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs'ta milletimiz 'Yeter! Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek geleceğe mührünü vurmuştur. Türkiye, güven, istikrar ve kalkınmaya 'evet' diyerek Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye Yüzyılı'nda yükselişe devam arzusunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye'nin parlak geleceği için 'Durmak yok, yola devam.' Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230515/ikinci-turda-50-bin-yeni-secmen-oy-kullanacak-1071133805.html

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fuat oktay, cumhurbaşkanlığı, seçim