https://sputniknews.com.tr/20230515/chp-myk-toplantisi-sona-erdi-1071136457.html
CHP MYK toplantısı sona erdi
CHP MYK toplantısı sona erdi
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T19:02+0300
2023-05-15T19:02+0300
2023-05-15T19:02+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
myk
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CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.Ayrıca, 28 Mayıs 2023 Pazar gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yapılacak çalışmalar ele alındı.Basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230515/ak-parti-myk-toplandi-secim-degerlendirmesi-yapilacak-1071134672.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, myk
kemal kılıçdaroğlu, chp, myk
CHP MYK toplantısı sona erdi
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi.
CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Ayrıca, 28 Mayıs 2023 Pazar gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yapılacak çalışmalar ele alındı.
Basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü.