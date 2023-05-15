https://sputniknews.com.tr/20230515/ak-parti-myk-toplandi-secim-degerlendirmesi-yapilacak-1071134672.html
AK Parti MYK toplandı: Seçim değerlendirmesi yapılacak
AK Parti MYK toplandı: Seçim değerlendirmesi yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirileceği öğrenildi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T18:27+0300
2023-05-15T18:27+0300
2023-05-15T18:27+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
ak parti myk toplantısı
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantıda, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-turkiye-erdogan-ile-yukselise-devam-etme-arzusunu-ifade-etti-1071134465.html
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ak parti, ak parti myk toplantısı, recep tayyip erdoğan
ak parti, ak parti myk toplantısı, recep tayyip erdoğan
AK Parti MYK toplandı: Seçim değerlendirmesi yapılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirileceği öğrenildi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.