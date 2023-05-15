CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: İkinci tura çok daha iyi hazırlanacağız

"İkinci tura hep beraber çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız, milletimize anlatacağız. Milletimize bu insanların yaptığı ile bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yine burada sizlerle olacağız."