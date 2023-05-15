https://sputniknews.com.tr/20230515/turkiye-ilk-defa-2-tur-icin-sandiga-gidiyor-secimler-ne-zaman-ve-nasil-yapilacak-1071129115.html
Türkiye ilk defa 2. tur için sandığa gidiyor: Seçimler ne zaman ve nasıl yapılacak?
Türkiye ilk defa 2. tur için sandığa gidiyor: Seçimler ne zaman ve nasıl yapılacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçları açıkladı. Seçimin 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T16:17+0300
2023-05-15T16:17+0300
2023-05-15T16:17+0300
2023 türkiye seçimleri
ikinci tur
türkiye
seçim
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Türkiye’de seçmen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için 14 Mayıs’ta sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçları işaret eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde yüzde 100’ü açılan sandıklardan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.51 alırken, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 44.88 oy aldığını duyurdu. Son verilere göre, 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen ‘seçilme yeterliliğini’ hiçbir adayın sağlayamadığı kararlaştırıldı.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri takvimine göre seçimin 2. tura kalması durumunda sandığa gidilecek olan yeni tarih açıklanmıştı. YSK seçim takvimine göre 2023 Genel seçimlerinde ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak.2. turda pusulalar nasıl olacak ve süreç nasıl işleyecek?Türkiye’nin ilk defa gerçekleştirilecek olan 2. tur seçimlerinde YSK’nın aldığı karara göre, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine, bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17'den 20'ye çekilmesine karar verildi. Ayrıca oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayıp, sıralamalarındaki adayların bir önceki adayın yarıştan devam etmemesi halinde yerine geçeceği kararlaştırıldığı duyuruldu. Buna göre 2. tur seçimlerinde pusulada Erdoğan birinci, Kılıçdaroğlu ise ikinci sırada yer alacak. Öte yandan YSK tarafından, 2. tur seçimleri için propaganda sürecinin de başladığı bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/ysk-baskani-yener-yurtici-sandik-orani-yuzde-100-oraninda-acilmistir-1071125634.html
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2. turda pusulalar nasıl olacak ve süreç nasıl işleyecek,seçim 2. tura mı kaldı,ikinci tur ne zaman,ikinci tur nasıl olacak,ikinci tur adaylar aynı mı
2. turda pusulalar nasıl olacak ve süreç nasıl işleyecek,seçim 2. tura mı kaldı,ikinci tur ne zaman,ikinci tur nasıl olacak,ikinci tur adaylar aynı mı
Türkiye ilk defa 2. tur için sandığa gidiyor: Seçimler ne zaman ve nasıl yapılacak?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçları açıkladı. Seçimin 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tura kaldığı kesinleşirken, yeni sürece dair detayları Sputnik derledi.
Türkiye’de seçmen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için 14 Mayıs’ta sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçları işaret eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde yüzde 100’ü açılan sandıklardan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.51 alırken, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 44.88 oy aldığını duyurdu. Son verilere göre, 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen ‘seçilme yeterliliğini’ hiçbir adayın sağlayamadığı kararlaştırıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri takvimine göre seçimin 2. tura kalması durumunda sandığa gidilecek olan yeni tarih açıklanmıştı. YSK seçim takvimine göre 2023 Genel seçimlerinde ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak.
2. turda pusulalar nasıl olacak ve süreç nasıl işleyecek?
Türkiye’nin ilk defa gerçekleştirilecek olan 2. tur seçimlerinde YSK’nın aldığı karara göre, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine, bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17'den 20'ye çekilmesine karar verildi. Ayrıca oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayıp, sıralamalarındaki adayların bir önceki adayın yarıştan devam etmemesi halinde yerine geçeceği kararlaştırıldığı duyuruldu.
Buna göre 2. tur seçimlerinde pusulada Erdoğan birinci, Kılıçdaroğlu ise ikinci sırada yer alacak. Öte yandan YSK tarafından, 2. tur seçimleri için propaganda sürecinin de başladığı bilgisi paylaşıldı.