https://sputniknews.com.tr/20230515/chp-21-yil-sonra-diyarbakirdan-milletvekili-cikardi-1071108367.html

CHP 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı

CHP 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı

CHP'nin Diyarbakır 1.sıradan milletvekili adayı gösterdiği Sezgin Tanrıkulu, Meclis'e girdi. Böylece CHP, Diyarbakır'da 21 yıl sonra milletvekili çıkarmayı... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T10:06+0300

2023-05-15T10:06+0300

2023-05-15T10:06+0300

2023 türkiye seçimleri

diyarbakır

milletvekili

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sezgin tanrıkulu

yeşil sol parti

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den 8, AK Parti'den 3, CHP'den ise 1 vekil çıktı.Önceki seçimlerde İstanbul'dan Meclis'e giren Sezgin Tanrıkulu, bu defa CHP Diyarbakır 1. sıradan seçilerek yeniden milletvekili oldu.Böylece Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 72'yle en yüksek oranlardan birine ulaştığı kentlerden Diyarbakır'da CHP, 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230515/tip-bir-degisiklikle-4-vekil-sayisini-korudu-1071107470.html

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diyarbakır, milletvekili, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sezgin tanrıkulu, yeşil sol parti