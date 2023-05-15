https://sputniknews.com.tr/20230515/chp-21-yil-sonra-diyarbakirdan-milletvekili-cikardi-1071108367.html
CHP 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı
CHP 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı
CHP'nin Diyarbakır 1.sıradan milletvekili adayı gösterdiği Sezgin Tanrıkulu, Meclis'e girdi. Böylece CHP, Diyarbakır'da 21 yıl sonra milletvekili çıkarmayı... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T10:06+0300
2023-05-15T10:06+0300
2023-05-15T10:06+0300
2023 türkiye seçimleri
diyarbakır
milletvekili
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sezgin tanrıkulu
yeşil sol parti
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den 8, AK Parti'den 3, CHP'den ise 1 vekil çıktı.Önceki seçimlerde İstanbul'dan Meclis'e giren Sezgin Tanrıkulu, bu defa CHP Diyarbakır 1. sıradan seçilerek yeniden milletvekili oldu.Böylece Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 72'yle en yüksek oranlardan birine ulaştığı kentlerden Diyarbakır'da CHP, 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230515/tip-bir-degisiklikle-4-vekil-sayisini-korudu-1071107470.html
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diyarbakır, milletvekili, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sezgin tanrıkulu, yeşil sol parti
diyarbakır, milletvekili, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sezgin tanrıkulu, yeşil sol parti
CHP 21 yıl sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkardı
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CHP'nin Diyarbakır 1.sıradan milletvekili adayı gösterdiği Sezgin Tanrıkulu, Meclis'e girdi. Böylece CHP, Diyarbakır'da 21 yıl sonra milletvekili çıkarmayı başardı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den 8, AK Parti'den 3, CHP'den ise 1 vekil çıktı.
Önceki seçimlerde İstanbul'dan Meclis'e giren Sezgin Tanrıkulu, bu defa CHP Diyarbakır 1. sıradan seçilerek yeniden milletvekili oldu.
Böylece Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 72'yle en yüksek oranlardan birine ulaştığı kentlerden Diyarbakır'da CHP, 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.