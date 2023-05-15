https://sputniknews.com.tr/20230515/al-hilal-baskani-nafelden-messi-aciklamasi-bana-onu-sormayin-1071108263.html
Al-Hilal Başkanı Nafel'den Messi açıklaması: Bana onu sormayın
Al-Hilal Başkanı Nafel'den Messi açıklaması: Bana onu sormayın
Al-Hilal Başkanı Nafel, Messi ile anlaştıkları iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Nafel, "Bana Messi'yi sormayın. Size hiçbir şey söylemeyeceğim" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T09:52+0300
2023-05-15T09:52+0300
2023-05-15T10:05+0300
lionel messi
suudi arabistan
spor
paris saint-germain (psg)
açıklama
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Paris Saint-Germain'de (PSG) zor günler geçiren ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olacağı iddialarına Arap kulübünün başkanından cevap geldi.Al-Hilal Başkanı Fahad bir Nafel, takımının Al-Wahda'yı yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nı kazandığı maçta taraftarların 'Messi' tezahüratları yapmasına rağmen bu konuda oldukça net konuştu.'Kulübümüze gelen her yıldız büyük bir kulüp olduğumuzu bilmeli'NTV Spor'un aktardığına göre Başkan Nafel, karşılaşma sonrası Messi transferiyle ilgili gelen sorulara "Bana Messi'yi sormayın. Size hiçbir şey söylemeyeceğim. Basın büromuzdan bir şey çıkarsa alırsınız" diyerek yanıt verdi.Kendisi için takımın bir oyuncudan daha önemli olduğunu vurgulayan Nafel, "Kulübümüze gelen her yıldız, bizim büyük bir kulüp olduğumuzu bilmeli. Amacımız takımı geliştirmek. Bir kişiye odaklanırsanız takımı kaybedersiniz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230509/messi-suudi-arabistan-yolcusu-1070829257.html
suudi arabistan
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lionel messi, suudi arabistan, paris saint-germain (psg), açıklama
lionel messi, suudi arabistan, paris saint-germain (psg), açıklama
Al-Hilal Başkanı Nafel'den Messi açıklaması: Bana onu sormayın
09:52 15.05.2023 (güncellendi: 10:05 15.05.2023) Abone ol
Al-Hilal Başkanı Nafel, Messi ile anlaştıkları iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Nafel, "Bana Messi'yi sormayın. Size hiçbir şey söylemeyeceğim" dedi.
Paris Saint-Germain'de (PSG) zor günler geçiren ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olacağı iddialarına Arap kulübünün başkanından cevap geldi.
Al-Hilal Başkanı Fahad bir Nafel, takımının Al-Wahda'yı yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nı kazandığı maçta taraftarların 'Messi' tezahüratları yapmasına rağmen bu konuda oldukça net konuştu.
'Kulübümüze gelen her yıldız büyük bir kulüp olduğumuzu bilmeli'
NTV Spor'un aktardığına göre Başkan Nafel, karşılaşma sonrası Messi transferiyle ilgili gelen sorulara "Bana Messi'yi sormayın. Size hiçbir şey söylemeyeceğim. Basın büromuzdan bir şey çıkarsa alırsınız" diyerek yanıt verdi.
Kendisi için takımın bir oyuncudan daha önemli olduğunu vurgulayan Nafel, "Kulübümüze gelen her yıldız, bizim büyük bir kulüp olduğumuzu bilmeli. Amacımız takımı geliştirmek. Bir kişiye odaklanırsanız takımı kaybedersiniz" dedi.