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Messi, Suudi Arabistan 'yolcusu'
Messi, Suudi Arabistan 'yolcusu'
Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinde sona yaklaşıldığı bildirildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda, deneyimli... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:37+0300
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spor
lionel messi
suudi arabistan
transfer
futbol
müzakere
anlaşma
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AFP'ye konuşan bir kaynak, 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinin duyurulmasının 'an meselesi' olduğunu belirtti.Müzakereler hakkında bilgisi olduğunu söyleyen kaynağın aktardığına göre, Arjantinli süperstar önümüzdeki sezon rekor ücretli bir anlaşmayla Suudi Arabistan'da forma giyecek. Kaynak, "Bu iş bitti. Messi gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Messi'nin kulübü Paris Saint-Germain (PSG), 30 Haziran'a kadar sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.PSG'den adı açıklanmayan başka bir yetkili ise "Kulüp sözleşmesini yenilemek isteseydi, bu şimdiye kadar yapılırdı" dedi.Kadro dışı bırakılmıştıKulüpten izin almadan kültür elçisi olduğu Suudi Arabistan'a giden ve ailesiyle tatil yapan yıldız oyuncu, kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.Taraftarın yoğun protestosuna maruz kalan Messi'nin Suudi Arabistan'daki bir futbol kulübünden gelen transfer teklifini tekrar incelediği bildirilmişti.Adı açıklanmayan fakat Al Hilal olduğu düşünülen kulübün, PSG ile mevcut sözleşmesi önümüzdeki ay sona eren Messi'ye yıllık 400 milyon doları aşan bir ücret teklif ettiği öne sürülmüştü.Transferin gerçekleşmesi durumunda Messi, 'dünyanın en çok kazanan sporcusu' unvanını Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun elinden almış olacak.Kulüp tarafından ayrıca para cezasına çarptırılan dünyaca ünlü Arjantinli yıldız, bu sezon şu ana kadar PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230504/psg-taraftarindan-messiye-protesto-parali-askerlerden-biktik-gonderin-1070597434.html
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lionel messi, suudi arabistan, transfer, futbol, müzakere, anlaşma
lionel messi, suudi arabistan, transfer, futbol, müzakere, anlaşma

Messi, Suudi Arabistan 'yolcusu'

12:37 09.05.2023 (güncellendi: 12:43 09.05.2023)
© AFP 2023Lionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023
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Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinde sona yaklaşıldığı bildirildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda, deneyimli futbolcunun 'dünyanın en çok kazanan sporcusu' unvanını Ronaldo'dan alacağı öngörülüyor.
AFP'ye konuşan bir kaynak, 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinin duyurulmasının 'an meselesi' olduğunu belirtti.
Müzakereler hakkında bilgisi olduğunu söyleyen kaynağın aktardığına göre, Arjantinli süperstar önümüzdeki sezon rekor ücretli bir anlaşmayla Suudi Arabistan'da forma giyecek.
Kaynak, "Bu iş bitti. Messi gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynayacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Messi'nin kulübü Paris Saint-Germain (PSG), 30 Haziran'a kadar sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.
PSG'den adı açıklanmayan başka bir yetkili ise "Kulüp sözleşmesini yenilemek isteseydi, bu şimdiye kadar yapılırdı" dedi.

Kadro dışı bırakılmıştı

Kulüpten izin almadan kültür elçisi olduğu Suudi Arabistan'a giden ve ailesiyle tatil yapan yıldız oyuncu, kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Taraftarın yoğun protestosuna maruz kalan Messi'nin Suudi Arabistan'daki bir futbol kulübünden gelen transfer teklifini tekrar incelediği bildirilmişti.
Adı açıklanmayan fakat Al Hilal olduğu düşünülen kulübün, PSG ile mevcut sözleşmesi önümüzdeki ay sona eren Messi'ye yıllık 400 milyon doları aşan bir ücret teklif ettiği öne sürülmüştü.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Messi, 'dünyanın en çok kazanan sporcusu' unvanını Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun elinden almış olacak.
Kulüp tarafından ayrıca para cezasına çarptırılan dünyaca ünlü Arjantinli yıldız, bu sezon şu ana kadar PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.
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