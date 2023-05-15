https://sputniknews.com.tr/20230515/ak-partili-hamza-dag-secim-sonuclari-acik-ve-net-bir-zaferdir-1071121918.html

AK Partili Hamza Dağ: Seçim sonuçları açık ve net bir zaferdir

AK Partili Hamza Dağ: Seçim sonuçları açık ve net bir zaferdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı seçim sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi. Dağ, seçim sonuçlarını 'net bir zafer' olarak yorumladı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:52+0300

2023-05-15T14:52+0300

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2023 türkiye seçimleri

hamza dağ

ak parti

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı

milletvekili

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Seçimlerin ardından oyların sayım işlemi devam ederken Cumhurbaşkanı Adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin oyları birinci durumda. Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici ve kesin seçim sonuçlarını açıklaması sonrasında tablo kesinlik kazanmış olacak.Gelen verilere göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti Genel Başkanı Erdoğan yüzde 49.42 oranında oy aldı. AK Parti’nin oyu ise yüzde 35.49 oranında gerçekleşti.Veriler ışığında seçim sonuçlarını Sputnik’e değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ “Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de AK Parti en yakın rakibine fark attı. Bu açık ve net bir zaferdir. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda da Cumhurbaşkanımız, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında bariz bir sonuçla galip gelecektir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/ata-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-ogandan-secimlere-iliskin-degerlendirme-1071121845.html

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hamza dağ, ak parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, milletvekili