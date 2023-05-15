https://sputniknews.com.tr/20230515/ata-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-ogandan-secimlere-iliskin-degerlendirme-1071121845.html

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'dan seçimlere ilişkin değerlendirme

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'dan seçimlere ilişkin değerlendirme

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde istedikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:49+0300

2023-05-15T14:49+0300

2023-05-15T14:50+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

ata ittifakı

sinan oğan

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Oğan, yurt dışı oyların sayımının sürdüğü ATO Congresium önünde yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren seçimlerin ikinci tura kalacağını söylediklerini hatırlattı.Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan, "O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyonumuz oldu. Son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara 'Sinan Oğan çekildi' diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık." değerlendirmesinde bulundu.Oğan, daha önce Türk milliyetçilerinin, seçimin tam göbeğinde olacağını vurguladıklarını anımsatarak, "'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak' demiştik. 'Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız." diye konuştu.İkinci turda kimi destekleyecek?"İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Oğan, şunları söyledi:

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türkiye, ata ittifakı, sinan oğan